"Sprawdź, zanim polecisz". Urząd ostrzega

"Zdarzają się nieuczciwe osoby i firmy"

- W wakacje obserwujemy większe zainteresowanie lotami widokowymi oferowanymi w okolicy popularnych miejscowości urlopowych. Mimo iż większość przewoźników spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, to zdarzają się nieuczciwe osoby i firmy oferujące loty bez odpowiedniej dokumentacji technicznej, czy uprawnień pilota - poinformował cytowany we wtorkowym komunikacie prezes ULC Piotr Samson. Podkreślił, że jedynie loty z certyfikowanymi przewoźnikami lotniczymi albo podmiotami, które dokonały zgłoszenia do ULC, dają gwarancję bezpieczeństwa. - Chcemy, żeby każdy, kto korzysta z lotu widokowego wiedział, jakie dokumenty powinny się znaleźć na pokładzie statku powietrznego - dodał.

Zalecenia

ULC zaleca, aby przed wejściem na pokład śmigłowca, samolotu, szybowca lub balonu sprawdzić, czy posiada on znaki rejestracyjne, a także poprosić pilota o okazanie: w przypadku samolotu, śmigłowca lub balonu gazowego na uwięzi - certyfikatu przewoźnika lotniczego AOC; w przypadku szybowca lub balonu na ogrzane powietrze – kopii zgłoszenia do ULC wykonywania operacji zarobkowych, oraz świadectwa zdatności do lotu oraz ważnego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, a także ważnego ubezpieczenia OC.