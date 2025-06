Zasięg zagrożenia ubóstwem skrajnym w Polsce w 2024 roku wyniósł 5,2 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskazał też, że odnotowano spadek o 1,4 punktu procentowego rok do roku.

Zasięg zagrożenia ubóstwem relatywnym wyniósł ok. 13,3 proc., co oznacza wzrost o 1,1 pkt. proc., a ustawowym - spadł o 1,5 pkt proc. do 2,6 proc., przy niezmienionych progach zagrożenia tym rodzajem ubóstwa.



Ubóstwo w Polsce. Nowe dane

Jak podał GUS, podstawę wyznaczania granicy zagrożenia ubóstwem skrajnym stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka.

Z kolei poziom granicy zagrożenia ubóstwem ustawowym odpowiada wartościom kwot, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniają do ubiegania się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej. W 2024 r. zasięg ubóstwa ustawowego wyniósł 2,6 proc., czyli o 1,5 p. proc. mniej niż rok wcześniej, jednak GUS podkreślił, że granice zagrożenia tą kategorią ubóstwa nie były podnoszone od 2022 roku.

Granica zagrożenia ubóstwem relatywnym to poziom 50 proc. kwoty, którą średnio w miesiącu wydają gospodarstwa domowe w Polsce; umożliwia ona wyodrębnienie tych gospodarstw i osób, których poziom konsumpcji jest znacząco poniżej poziomu przeciętnego.

Ubóstwo w poprzednich latach

"W przypadku zagrożenia ubóstwem skrajnym, w latach 2010-2015 jego zasięg wynosił ok. 6-7 proc. osób w gospodarstwach domowych, a od 2016 do 2022 roku włącznie – ok. 4-5 proc.. W 2023 roku wzrósł on jednak wyraźnie do 6,6 proc., po czym w roku następnym (2024) spadł do poziomu 5,2 proc." - podał GUS.

Dodał też: "Stopa zagrożenia ubóstwem relatywnym w latach 2010-2015 kształtowała się na poziomie 16-17 proc. osób w gospodarstwach domowych. W kolejnych czterech latach (2016-2019) spadła do 13-14 proc. Od 2020 do 2023 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było ok. 12 proc. osób w gospodarstwach domowych. Rok 2024 przyniósł wzrost zasięgu zagrożenia ubóstwem relatywnym o ponad 1 p. proc. (do 13,3 proc.)".

