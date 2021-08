Strajk w zakładach w Trzemesznie. "Piece są wygaszone, produkcja stanęła"

Trwa strajk w zakładzie firmy Paroc w Trzemesznie w województwie wielkopolskim. Pracownicy domagają się m.in. dodatku stażowego i gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony. Strajk ma trwać do odwołania. Firma Paroc w przesłanym nam oświadczeniu podkreśliła, że "zarząd deklaruje gotowość do dialogu i wyraża chęć osiągnięcia porozumienia".

Grupa Paroc to międzynarodowy producent izolacji z kamiennej wełny mineralnej. Zakład w Trzemesznie to jeden z największych pracodawców w regionie, który zatrudnia łącznie 780 osób - wskazało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

"Sama spółka odnosi sukcesy i przez pandemię przeszła suchą stopą: chwali się rekordowymi zyskami i ciągłym zwiększaniem zatrudnienia. (...) Mimo to pracownicy skarżą się, że wypracowywany przez nich zysk nie jest ich udziałem. Pensje stoją w miejscu, a wielu pracowników przetrzymywanych jest na umowach czasowych, bez gwarancji stałego zatrudnienia" - poinformowało biuro prasowe OPZZ.

Jak przypomniano, pod koniec czerwca związkowcy zrzeszeni w należącej do OPZZ Konfederacji Pracy zdecydowali o strajku ostrzegawczym. Pracownicy domagają się m.in. lepszych warunków płacowych, a także gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony. OPZZ zaznaczyło, że postulaty pracowników nadal pozostają niezrealizowane.

Jak poinformowało OPZZ, strajk ma trwać do odwołania.

Pracownik Paroc: strajk generalny jest faktem

"Zatrzymaliśmy zakład pracy. Piece są wygaszone, produkcja stanęła. Załoga w całości odmówiła pracy, bo nasze postulaty nie są spełnione. Firmę stać na to, aby płacić ludziom godne dodatki stażowe. Firmę stać na to, aby godnie waloryzować nasze wynagrodzenia. Firma nie może zatrudniać ludzi w pół-śmieciowych umowach terminowych" – poinformował we wpisie na Facebooku Zakładowy Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Paroc Trzemeszno.