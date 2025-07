"Nie oszukujmy się". Echa decyzji w sprawie stóp procentowych

Decyzja RPP, stopy procentowe, inflacja

- Jedna jest to energia, drugie to jest wzrost cen (...), ten proces spadku się zatrzymał. Pytanie jest o sytuację dolara, jednak jest trochę zagrożeń - wskazał.

Dualizm prezesa NBP

Dodał też: - Ja bym chciał, żebyśmy się zdecydowali na jedną z dwóch ścieżek. Wtedy prezes NBP wychodzi i mówi: jeśli się nic nadzwyczajnego nie wydarzy, jesteśmy w cyklu obniżek stóp procentowych , sytuacja jest opanowana. Albo: nie pokonaliśmy tej inflacji. Jak nie pokonaliśmy, to nie obniżamy stóp procentowych i mówimy: będziemy walczyć z inflacją. Rola Rady Polityki Pieniężnej to jest walczyć z inflacją. Inflacja dzisiaj jest wysoka, ponad cztery procent. (...) Wydaje mi się, że ona jeszcze nie jest pokonana.

Kwestia prognoz NBP

- Kiedyś prognozy NBP śledzono bardzo uważnie. I tu w ogóle mam problem, że wiarygodność przez ostatnie lata, wiarygodność NBP dość spadła. Znaczy jak tak ludzie obserwowali, że tak troszkę to, co prezes chce powiedzieć, to tak się zmienia - powiedział Orłowski. - Między nami mówiąc, z modelu można wyciągnąć, co się chce - dodał.