Belka: róbmy to, po prostu

Czy Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć stopy procentowe? - Chodzi o to, by uznać realia. Presja inflacyjna w Polsce słabnie i to od kilku miesięcy, w związku z tym należy łagodzić politykę pieniężną - powiedział profesor Marek Belka, były premier oraz były szef Narodowego Banku Polskiego w programie "Rozmowa Piaseckiego".

Były prezes NBP stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego", że Rada Polityki Pieniężnej powinna "uznać realia".

- Presja inflacyjna w Polsce słabnie i to od kilku miesięcy (...), w związku z tym należy łagodzić politykę pieniężną. Myślę, że jak zwykle w ostatnich latach, z opóźnieniem. Róbmy to, po prostu - stwierdził.

Belka: presja inflacyjna słabnie

Prof. Belka pytany, o to, czy obniżka stóp procentowych nie spowoduje, że inflacja wzrośnie ponownie do poziomu 6-8 procent, zauważył, że "inflacja bazowa, która zależy od polityki pieniężnej, jest już na poziomie 3,5 procent".

- A więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że już prawie w celu inflacyjnym (banku centralnego - red.). Po drugie polityka pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą z dużym opóźnieniem. Od 6 do 8 kwartałów, tak się przynajmniej uważa w teorii. Może trochę szybciej. Po trzecie, patrzymy na inflację rok do roku, a ja patrzę na inflację miesiąc do miesiąca. I od kilku ostatnich miesięcy ta inflacja jest bardzo niska – 0, 0,1, 0,2 proc. I to mam na myśli mówiąc, że słabnie presja inflacyjna – powiedział były prezes NBP.

Pytany o to, jaką rolę przy decyzji NBP mogą odgrywać apele polityków o obniżkę stóp procentowych, Marek Belka stwierdził, że "nie chce wchodzić w tej dyskusji w tematy stricte polityczne".

- Uważam, że uwikłanie Narodowego Banku Polskiego w bieżącą politykę jest czymś bardzo szkodliwym – podsumował.

Glapiński o stopach procentowych

Prezes NBP wskazał podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych. Szef banku centralnego stwierdził, że "zasadniczo zmieniło się nastawienie Rady Polityki Pieniężnej" w sprawie polityki pieniężnej. Zastrzegł jednocześnie, że nie oznacza to deklaracji, czy rozpocznie się cykl obniżek stóp, czy jednorazowe dostosowanie.

Adam Glapiński ocenił, że obniżka stóp procentowych może nastąpić zarówno w maju, jak i w każdym innym miesiącu.

- To może nastąpić w maju, może nastąpić w czerwcu, może nastąpić w lipcu. (...) my jako Rada Polityki Pieniężnej podejmujemy decyzje stosownie do napływających danych i do aktualnych analiz - stwierdził.

Stopy procentowe w Polsce

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

RPP ostatni raz dokonała zmiany stóp procentowych w październiku 2023 r. Obniżyła wówczas stopy NBP o 25 punktów bazowych do obecnego poziomu.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: TVN24