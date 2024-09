Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Stopy procentowe we wrześniu 2024 roku

Ekonomiści o decyzji RPP

"RPP utrzyma stopy bez zmian w najbliższych miesiącach. Przesłanką do takiej decyzji, w ocenie rady, jest odbicie inflacji oraz niepewność związana z cenami energii w przyszłym roku. W II połowie 2025 roku inflacja ma ponownie spadać. Według lipcowej projekcji NBP w III kwartale ma zejść z 6,1% do 4,4%, co stworzy warunki do złagodzenia polityki pieniężnej" - stwierdzili w mediach społecznościowych analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).