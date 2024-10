Sprawdzono odzież i obuwie. Niepokojące wyniki kontroli

"Wszystkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2023 r. skontrolowały, czy produkty dostępne na rynku nie zawierają zakazanych substancji chemicznych lub dopuszczonych do obrotu z ograniczeniami. Eksperci w Laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali łącznie 165 partii pościeli, odzieży, obuwia, wyrobów galanteryjnych, dodatków krawieckich i akcesoriów do ćwiczeń" - podał w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Kontrola odzieży i obuwia

W ośmiu partiach akcesoriów do ćwiczeń (chodzi o piłki, mata, skakanka, hantle) stwierdzono przekroczoną zawartość ftalanów. Największe przekroczenie, na poziomie ponad 32 proc., stwierdzono w hantlach do ćwiczeń; dopuszczalna zawartość to nie więcej niż 0,1 proc. W przypadku czterech partii pościeli wykryto przekroczone stężenie formaldehydu. Największe przekroczenie, powyżej 600 mg/kg, odkryto w jednym z kompletów pościeli. Dopuszczalne stężenie to nie więcej niż 75 mg/kg.