Duża sieć handlowa znika z Polski. Co się stanie z jej pracownikami?

Tesco Polska zostało przejęte przez Salling Group - właściciela sklepów Netto. "W ambitnym założeniu, wszędzie, gdzie to możliwe, personel nowych sklepów Netto będą stanowić pracownicy byłego Tesco" - wyjaśniła firma w komunikacie.

Brytyjski koncern Tesco w połowie czerwca ubiegłego roku poinformował o sprzedaży swojego biznesu w naszym kraju firmie Salling Group. Transakcja obejmuje 301 sklepów, 14 stacji paliw, siedzibę główną i centra dystrybucyjne. Wartość transakcji to 900 mln zł (równowartość 181 mln funtów). W ramach umowy ok. 7 tys. pracowników Tesco ma zostać przeniesionych do nowej firmy.