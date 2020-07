Rekordowe wydatki na składki duchownych. Ministerstwo tłumaczy

Fundusz Kościelny

"To główny element Funduszu Kościelnego, który w ubiegłym roku wyniósł 171 mln. To nieco mniej w stosunku do roku 2018, ale sama kwota na składki była rekordowa" - pisze "Rz". Dodaje, że w 2018 roku wydatki na składki dla duchowieństwa były o 6 mln zł mniejsze niż w roku ubiegłym.

Z artykułu dowiadujemy się, że na początku lat 90. fundusz wynosił, uwzględniając denominację, poniżej 10 mln zł rocznie. Do 2012 roku było to poniżej 100 mln zł. W 2016 roku wyniósł 145 mln zł, w 2017 roku - 159 mln zł, a w 2018 roku - 176 mln zł.

Przyczyny

"Kwota tego zasiłku do 31 października 2018 roku wynosiła 520 zł. Od 1 listopada 2018 roku wzrosła do 620 zł. Ponadto wzrost minimalnego wynagrodzenia z 2100 zł w 2018 roku do 2250 zł w 2019 roku spowodował zwiększenie wydatków na opłacanie składek do ZUS" - dodaje resort.