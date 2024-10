Ten raport zmotywował rząd. Ma podjąć działania, które "pozwolą odmienić tendencję"

Ubóstwo w Polsce. Raport

Zasięg ubóstwa skrajnego ogółem zwiększył się z ok. 1,7 mln osób w 2022 r. do 2,5 mln w 2023 r. Ostatni raz taki poziom ubóstwa skrajnego został zanotowany w 2015 roku. Sytuacja pogorszyła się zarówno u rodzin z dziećmi, jak i seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Resort rodziny został poproszony o komentarz do raportu - m.in. o planowane działania mające na celu zwiększenie zabezpieczenia osób najuboższych oraz czy rozważana jest waloryzacja 800 plus i świadczeń rodzinnych.

Ubóstwo w Polsce. Reakcja MRPiPS

Resort wskazał też na 47-procentowy wzrost wydatków na świadczenia związane ze wsparciem rodzin. Składają się na to m.in.: zwiększone wydatki na program "Rodzina 800 plus", świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia wspierające, świadczenia w ramach programu "Aktywny rodzic".

MRPiPS przypomniało, że od 1 stycznia 2025 r. podwyższone zostaną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Wyniosą one 1010 zł dla osób samotnie gospodarujących (czyli wzrosną o 30 proc.), natomiast dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł (czyli wzrośnie o 37 proc.). Wpłynie to na podwyższenie kwot świadczeń związanych z pomocą społeczną, m.in. wzrośnie pomoc pieniężna na usamodzielnienie (z 1837 zł do 2066 zł) czy maksymalny zasiłek stały (z 1000 do 1229 zł).