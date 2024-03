To ma być nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja

Kim jest Artur Olech?

Jak opisuje w komunikacie PZU, Artur Olech od ponad 30 lat jest managerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. "Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business)" - czytamy. "Współtwórca Fintech-ów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni prezes zarządu instytucji finansowych. Obecnie, od maja 2020 roku jest współzałożycielem i CEO Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re. Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak i publicznej" - podaje PZU. "Wiele lat związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska Prezesa Grupy w Polsce w roku 2010. W tym okresie przeszedł liczne specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowladge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Genarali. Podczas jego prezesury w Polsce, polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013 zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce" - opisuje PZU. "Zasiada w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017-2018 pełnił rolę członka Rady nadzorczej w spółce Mabion S.A., innowacyjnego producenta leków. W roku 2016 dołączył do Rady nadzorczej Ciech SA, gdzie do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu" - czytamy.