Przetargi na 30 miliardów złotych. Zapowiedź wiceministra

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) planuje w tym roku ogłosić przetargi na kwotę około 30 miliardów złotych - przekazał wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Jednym z ważniejszych ma być przetarg na budowę terminala dla lotniska.

- Do końca tego roku spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosi przetargi na łączną orientacyjną kwotę 30 mld zł. Będą to nowe postępowania obok tych, które w tej chwili się toczą - poinformował Lasek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dodał, że łącznie z obecnie toczącymi się postępowaniami na kwotę 4 mld zł będzie to łącznie ok. 34 mld zł w 2025 r.

Prezes zarządu CPK, Filip Czernicki, zaznaczył, że "postępowania przetargowe o największej wartości zostaną uruchomione w drugiej połowie tego roku".

Jeden z ważniejszych przetargów

Lasek przypomniał, że w 2024 r. ogłoszonych zostało ok. 60 przetargów na ponad 8,3 mld zł. - To tylko pokazuje, (…) że plan, który założyliśmy w zeszłym roku, po urealnieniu projektu CPK, ma takie samo tempo, a w zasadzie przyspiesza jeszcze w stosunku do poprzedniego roku – powiedział.

Wiceminister infrastruktury zwrócił uwagę, że jednym z ważniejszych przetargów, które spółka CPK zamierza ogłosić w tym roku będzie "dialog konkurencyjny na budowę terminala dla lotniska".

Kolejne dwa – jak powiedział – będą na budowę pierwszej linii kolejowej (linii nr 85, tzw. Y), która ma połączyć Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią.

Czwarty z najważniejszych planowanych przetargów dotyczy zaprojektowania i budowy 90 km dróg wokół lotniska CPK wraz z włączeniem tych dróg w sieć dróg krajowych. Każde z tych postępowań będzie miało wartość powyżej 1 mld zł.

CPK - schemat Ministerstwo Infrastruktury

Harmonogram prac

Lasek zaznaczył, że projekt CPK jest "konsekwentnie realizowany". - Trzymamy się harmonogramów, które zostały w zeszłym roku opracowane. 2032 r. to jest rok, w którym odleci pierwszy samolot z nowego lotniska w Baranowie - zapewnił.

Dodał, że poza projektem lotniska i linii "Y" konieczna jest jeszcze budowa centralnej magistrali kolejowej do Trójmiasta oraz dokończenie linii 170 z Katowic do granicy Polski, w kierunku Ostrawy. - Cały czas trwają konsultacje zintegrowanej sieci kolejowej w całej Polsce i na podstawie tych konsultacji przygotowujemy plan kolejnych działań w spółce - powiedział.

Prezes spółki CPK Filip Czernicki poinformował podczas konferencji, że przetargi w drugim kwartale br. będą miały wartość ok. 1 mld zł, w trzecim kwartale - prawie 20 mld zł, a w czwartym - 10 mld zł.

Czernicki przypomniał też, że spółka CPK ogłosiła (w piątek -red.) wykonawcę tunelu dalekobieżnego w Łodzi. - To jest już daleko zaawansowany projekt i tutaj też mamy złożony wniosek na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. (...) Jesteśmy już daleko zaawansowani w postępowaniu związanym z realizacją kolei dużych prędkości na odcinku Warszawa-Łódź - dodał.

"Mam nadzieję też na dobre oferty"

Przypomniał również, że obecnie prowadzone jest postępowanie na system obsługi bagażu (Baggage Handling System - BHS), który - jak ocenił - dla realizacji projektu terminala "będzie kluczowy".

- To jest trochę jak krwioobieg dla człowieka, ten system bagażowy musi być wprojektowany w substancję terminala, z tego względu właśnie już teraz wybrać chcemy dostawcę tego systemu. Tu mamy dialog konkurencyjny, mamy trzech podstawowych dostawców tego systemu, no i mam nadzieję też na dobre oferty - przekazał.

Pytany o wartość tych postępowań wymienił, że szacowana kwota postępowania dotyczącego systemu BHS to ok. 2 mld zł. Z kolei umowa na wybudowanie tunelu w Łodzi ma kosztować 1,7 mld zł netto. Razem z innymi postępowaniami, ich wartość wynosi ok. 4 mld zł.

Zamówienie na budowę tunelu obejmuje drążenie tunelu dla pociągów dalekobieżnych od komory Retkinia do komory Fabryczna wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tunelu, komór i linii kolejowej. Ofertę oceniono najwyżej spośród pięciu zgłoszonych, według kryteriów uwzględniających cenę (70 proc.) oraz doświadczenie i kompetencje wykonawcy (30 proc.).

Tunel jest częścią kluczowej linii nr 85 – tzw. kolejowego Y – która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a do 2035 r. umożliwi najszybsze połączenia także z Wrocławiem i Poznaniem. Prace budowlane mogą ruszyć jeszcze w 2025 roku.

Z kolei ogłoszony 9 kwietnia przetarg na budowę systemu obsługi bagażu na lotnisku CPK obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu obsługi bagażu (BHS – Baggage Handling System). Do złożenia ofert CPK zaprosiło Vanderlande Industries, Siemens Logistics i Beumer Group Poland. Na złożenie ofert firmy mają 60 dni.

CPK między Warszawą i Łodzią PAP Infografika; Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

O CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, integrującego w efektywny sposób transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

CPK - podział na budynki Ministerstwo Infrastruktury

