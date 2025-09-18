Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 złotego, co oznacza wzrost o 7,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

Zatrudnienie w sierpniu spadło o 0,8 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 proc.

Komentarze ekonomistów

"RPP dostaje kolejne kojące dane w postaci niższego od oczekiwań wzrostu płac. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy to płace rosną wolniej niż wskazywał na to konsensus. W efekcie impet wzrostu płac w horyzoncie roku obniżył się do najniższego poziomu od początku 2021" - ocenili analitycy mBanku.

"Nominalny wzrost wynagrodzeń był najniższy od lutego 2021. Realny wzrost płac ponownie się obniżył, choć pozostał solidny, na poziomie nieznacznie powyżej 4 proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z oczekiwaniami spadło o 0,8 proc. r/r." - skomentowali ekonomiści PKO BP.

"Dane z sierpnia to lekkie rozczarowanie względem prognoz, ale nie jest to sygnał wyraźnego pogorszenia. Dynamika płac stopniowo słabnie, jednak inflacja także mocno zwolniła i znajduje się już w zakresie dopuszczalnym przez NBP. Co ważne, realne wynagrodzenia rosną nadal solidnie, o ponad 4 proc. rdr, co oznacza dalszą poprawę siły nabywczej gospodarstw domowych. W efekcie mimo słabszego tempa nominalnego wzrostu perspektywy dla konsumpcji w drugiej połowie roku pozostają korzystne" - ocenił Adam Gwiżdż z Portu.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP