Prezes UOKiK ma dostać nowe uprawnienia. Będzie mógł blokować strony internetowe

Blokowanie stron internetowych oraz decydowanie o zakupie towarów do testów - to niektóre nowe uprawnienia, które niedługo może posiadać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w którym są powyższe założenia, we wtorek trafił do konsultacji.