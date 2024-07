"Pozytywne zaskoczenie" w przemyśle

Wzrost w transporcie, spadki w urządzeniach

Komentarze ekonomistów

"Pozytywne zaskoczenie produkcji przemysłu - w VI wzrosła o 0,3 proc. r/r vs konsensus -1,3 proc.. To ciąg dalszy zygzakowej trajektorii produkcji z uwagi na nietypowy układ dni roboczych w tym roku. W ujęciu odsezonowanym produkcja przyspieszyła do 1,8 proc. r/r z 0,7 proc. Wyjątkowo dobry wynik odnotowały sekcje nastawione na eksport. Czy to sygnał początku wyraźniejszego odbicia w sektorze? Niestety, nastroje producentów mówią coś innego" - czytamy natomiast w komentarzu analityków Banku Pekao.