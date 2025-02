Premier: panie Rafale, bierze pan to?

Premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce przygotowanie działań deregulacyjnych dla firm. Podczas wymiany zdań szef rządu powiedział, że uzyskał od przedsiębiorcy akceptację. - Przepraszam, że stawiam pana w krępującej sytuacji, panie Rafale, ale co, bierze pan to? - zwrócił się do prezesa InPostu.

W poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie trwa konferencja prasowa pod hasłem "Polska. Rok przełomu", na której premier Donald Tusk przedstawia plan gospodarczy na najbliższe lata.

- Musimy przejść od sloganów do bardzo konkretnych decyzji. To jest warunek sine qua non (łac., warunek niezbędny) i tego sukcesu inwestycyjnego, ale też zdolności konkurencyjnych Polski w Europie i Europy w całym świecie - mówił.

- Ja nie wyobrażam sobie, aby ta deregulacja, która ma ułatwić życie, ma uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców, od tych z najmniejszym biznesem do tych, którzy dysponują największymi środkami, żeby ona była procesem urzędniczym - podkreślał szef polskiego rządu.

Tusk zwraca się do Brzoski

- My do tej deregulacji musimy przystąpić razem. (..) Myślę, że nie byłby to zły pomysł. Tak na pana patrzę, panie Rafale. Jest tutaj pan Rafał Brzoska. Czytałem ostatnio jakieś dwa wywiady, jedna, dwie wypowiedzi, że deregulacja nie jest niczym trudnym i tylko trzeba chcieć, i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. Jak konkrety, to konkrety, niech pan się za to weźmie - zwrócił się Donald Tusk do założyciela i prezesa firmy kurierskiej InPost.

- Gdybyście przygotowali możliwie szybko rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw, czyli długiego procesu i zawsze z ryzkiem politycznym, że komuś się nie spodoba, nie będzie większości albo podpisu - mówił.

- Sami wiecie, że istnieje zestaw działań, które możemy podjąć szybko, ale chciałbym, żeby to było szybko i precyzyjnie (przygotowane - red.) przez takich ludzi jak wy, nie urzędników - powiedział.

- Przepraszam, że stawiam pana w krępującej sytuacji, panie Rafale, ale co, bierze pan to? - zwrócił się do miliardera.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl