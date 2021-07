Nowy terminal w gdańskim porcie za 2 miliardy złotych. Ma dołączyć do europejskiej czołówki

Spółka Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) będzie dzierżawcą nowego terminalu Baltic Hub 3 w porcie w Gdańsku. Inwestycja o wartości około 2 miliardów złotych ma zostać ukończona w 2024 roku. - Wtedy chcemy dołączyć do grona 10 największych portów kontenerowych w Europie - podkreślił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłoszono w poniedziałek wyniki postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie dzierżawcy lub dzierżawców terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego, znajdującego się w granicach administracyjnych portu. Port Gdańsk postępowanie to ogłosił we wrześniu 2020 roku. Komisja konkursowa przyjęła ofertę spółki DCT Gdańsk.

"Wygrany konkurs to kolejny krok milowy w historii DCT Gdańsk – od początku istnienia terminalu, do osiągnięcia pozycji jednego z 15 największych terminali kontenerowych w Europie w 2020 roku" – czytamy w komunikacie.

Dzięki budowie nowego terminalu Baltic Hub 3, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni 36 ha. Tym samym mają się zwiększyć możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych - red.) do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. Wartość inwestycji wynosi ok. 2 mld zł.

Nowy terminal kontenerowy w Gdańsku

Rozpoczęcie budowy nowego terminalu zaplanowano na drugą połowę 2022 roku, a jego uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 roku. Dodatkowo, w ramach projektu Baltic Hub 3 zakupionych zostanie 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 automatycznych suwnic, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów.

- Ten trzeci etap rozbudowy portu, to znakomita szansa, żeby stworzyć powiązaną sieć różnych kolejowych, drogowych, morskich szlaków, która doprowadzi do zwiększenia potencjału przeładunkowego i zwiększenia zainteresowania Polską jako hubem logistycznym tej części Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w siedzibie Portu Gdańsk.

Jak mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład zawierają ogromne środki inwestycyjne dla polskich portów, wyzwanie w postaci utworzenia hubu przeładunkowego i przekierowanie do polskich portów potoków towarów, oraz podniesienie przeładunków do 150 mln ton rocznie "dziś staje się realne".

Przeładunki w porcie w Gdańsku

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że prawie przed trzema latami PFR razem ze swoimi partnerami zainwestował w terminal DCT Gdańsk. - To był bardzo dobry okres rozwoju tego portu jako największego już teraz hubu na Bałtyku, jeśli chodzi o kontenery i 15. terminala kontenerowego w Europie – wskazał Borys.

Dodał, że aspiracje są większe. - Dzisiejszą inwestycją chcemy o ponad jedną trzecią zwiększyć możliwości przeładunkowe terminala DCT z niecałych 3 milionów TEU do ponad 4,5 miliona. Chcemy też przede wszystkim umożliwić, by na tym terminalu obsługiwane były największe statki pływające po morzach o zdolności przeładunkowej ponad 18 tysięcy TEU. To pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność Polski na światowej mapie transportu morskiego i uczynić tę infrastrukturę jeszcze bardziej konkurencyjną – stwierdził szef PFR.