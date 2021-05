Kto zapłaci za Polski Ład? "Żeby wypłacić tu, trzeba zabrać tu"

Koszty zmian podatkowo-składkowych będą neutralne dla państwa - ocenił na antenie TVN24 publicysta ekonomiczny Kazimierz Krupa. Dodał, że "budżet nie jest z gumy, żeby wypłacić tu, trzeba zabrać tu".

- Najważniejsza rzecz to podniesienie kwoty wolnej od podatku, która nie była podnoszona od 12 lat. Jeżeli byśmy zliczyli inflację, jaka była one nie była i skumulowali ją to ta kwota byłaby mniej więcej na tym poziomie. Druga rzecz to podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. To są dwa najbardziej konkretne warunki i przedsięwzięcia - powiedział Kazimierz Krupa.

Koszty "neutralne dla państwa"

- Teraz przejdźmy do liczb – według szacunków Ministerstwa Finansów te podwyższenie kwoty wolnej podatku i podniesienie progu będzie kosztowało Skarb Państwa około 22 miliardów złotych, o tyle zmniejszą się wpływy z tego podatku PIT, który rocznie to jest 65 miliardów w całości, z czego około 8 miliardów nie trafi do samorządów, czyli koszt dla Ministerstwa Finansów to 14 miliardów - szacował.

- Tymczasem podniesienie, inne uregulowanie składki zdrowotnej, czyli 9 proc. bez odliczania tego od podatku, to jest zwiększenie przychodu o 14 miliardów. Wychodzi zero? Wychodzi zero - mówił.

Krupa ocenił więc, że zmiany podatkowo-składowe ‘"są neutralne dla państwa".

- To jest tak jak z 500 plus, to cały czas się wypłaca, a rządzący mówią, że umieli znaleźć miliardy na to świadczenie. Przepraszam, czy oni przechodząc na przykład w parku to gdzieś tam znaleźli? Nie, to jest gra o sumie zerowej – budżet nie jest z gumy, żeby wypłacić tu, trzeba zabrać tu - powiedział.

Efekty gospodarcze

"Zmiany podatkowe, zapowiedziane od 2022, a właściwie wzrost dochodów rozporządzalnych w grupach z większą skłonnością do konsumpcji przełoży się na dodatkowe podbicie dynamiki PKB o 0,3-0,4 pkt proc. Nasza prognoza PKB na 2022 r. to więc już powyżej 5,5 proc. rdr" - napisali na Twitterze ekonomiści Pekao.

"Polski Ład (...) podniesie tempo rozwoju gospodarki w najbliższych latach z realną perspektywą wzrostu PKB 4,5-5,0 proc. w 2021 r. i 5,5-6,0 proc. w 2022 r." - napisał na Twitterze prezes PFR.

Nowy Ład

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład składa się z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesieni życia.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel podkreślił w piątek, że Polski Ład to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli poza PiS również Porozumienie i Solidarna Polska.

PiS od przyszłego tygodnia planuje też dziesięć wyjazdowych debat, na których eksperci mają poruszać poszczególne elementy programu.

Pierwsza planowana jest w Chełmie pod koniec przyszłego tygodnia. Dodatkowo planowany jest, już od poniedziałku objazd premiera Mateusza Morawieckiego po kraju, podczas którego będzie przedstawiał założenia Polskiego Ładu.

