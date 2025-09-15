"Polski drób wraca na chiński rynek". Jest porozumienie

Polski drób znów będzie mógł być sprzedawany na chińskim rynku - przekazał w poniedziałek na platformie X minister rolnictwa Stefan Krajewski. To efekt porozumienia podpisanego w poniedziałek z przedstawicielami chińskich władz.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w poniedziałek o podpisaniu wspólnie z wiceministrem administracji celnej Chin Zeo Zenglianem umowy dot. tzw. regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. Jak zaznaczył szef resortu, polski drób znów będzie mógł być sprzedawany na chińskim rynku.

"Polski drób wraca na chiński rynek. Wspólnie z wiceministrem Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej Zeo Zenglianem podpisaliśmy porozumienie o warunkach stosowania regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. To ważny moment dla przyszłości polskiej branży drobiarskiej" - przekazał na platformie X Krajewski.

Regionalizacja polega na wyznaczaniu stref ochronnych wokół ognisk grypy ptaków. W razie wystąpienia ogniska z eksportu wyłączeni zostają tylko producenci z danego regionu, nie zaś z całego kraju.

Rozwiń

Import drobiu do Chin

Import drobiu z Polski został przez stronę chińską wstrzymany na początku września ub.r. z powodu wykrytego sierpniu w naszym kraju ogniska grypy ptaków.

Wcześniej Polska uzyskała możliwość wysyłki mięsa drobiowego do Chin w kwietniu ub.r., po oficjalnym uznaniu Polski przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (WOAH) za kraj wolny od HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jak wówczas poinformował PAP szef Inspekcji Weterynaryjnej Krzysztof Jażdżewski, wprowadzony przez Chiny zakaz dotyczył całej Polski i wszystkich zakładów, ale jednocześnie nie zostały przerwane dwustronne rozmowy dotyczące regionalizacji, "która, niezależnie od sytuacji epizootycznej, umożliwi wysyłkę mięsa drobiowego z miejsc, gdzie choroby nie ma".

Polsko-chińska wymiana handlowa PAP/Mateusz Krymski

Ptasia grypa

Grypa ptaków to choroba wirusowa, która dotyka zarówno drób, jak i ptaki dzikie. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową, a najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym.

Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez np. zanieczyszczone ubranie może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zgodnie z przepisami w przypadku wykrycia grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie, takie stado musi zostać jak najszybciej zlikwidowane.

Chińska delegacja w Polsce

W Polsce trwa wizyta chińskiej delegacji z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi na czele. Chiński minister spraw zagranicznych przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.

Jest to pierwsza od sześciu lat wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 r. prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka.

Autorka/Autor:pkarp/dap

Źródło: PAP