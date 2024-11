Poczta Polska otrzyma 865 milionów euro. Jest zgoda Brukseli

Rekompensata dla Poczty Polskiej

Tak zwana usługa powszechna obejmuje w szczególności dostarczanie w urzędach pocztowych i skrzynkach pocztowych co najmniej pięć dni w tygodniu przesyłek pocztowych o wadze do dwóch kilogramów, paczek pocztowych o wadze do 20 kilogramów, listów poleconych i przesyłek dla osób niewidomych i niedowidzących.