Możliwe problemy w płatnościach kartami. Weekendowe przerwy w bankach

W najbliższy weekend kilka banków zaplanowało prace serwisowe. Z tego powodu klienci mogą mieć problemy w dostępie do konta oraz utrudnienia w realizacji płatności kartami.

PKO BP

W niedzielę nie będzie działać część usług w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO. W godzinach od 0.55 do 5.35 nie będzie można: spłacać kart kredytowych ani robić przelewów z karty kredytowej, zastrzegać kart kredytowych ani obciążeniowych w iPKO oraz IKO oraz pobierać informacji o kartach w aplikacji IKO ani włączać i wyłączać płatności zbliżeniowych.

Bank Millennium

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach od 1.00 do 2,00, zostaną przeprowadzone prace serwisowe w Banku Millennium. W związku z czym mogą występować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z kart kredytowych i debetowych.

Od godziny 1.00 do 1.15 nie będzie można płacić kartami płatniczymi. Od godziny 1.30 do 2.00 niedostępne będą m.in.: płatności Blik dla kart kredytowych, przelew i spłata karty kredytowej, zastrzeganie, aktywacja i zakładanie kart, płatności 3D-Secure oraz zmiana danych kart (np. limity dzienne, PIN).

Bank BPS

W piątek od godziny 23.00 do godziny 1.00 w sobotę z powodu prac serwisowych niedostępny będzie system bankowości elektronicznej.

Bank Pocztowy

W niedzielę będą prowadzone prace administracyjne, w wyniku których w godzinach 8.00-14.00 wystąpi brak możliwości przyłączania kart do portfela cyfrowego oraz możliwości dokonania płatności kartą w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3D Secure.

Nest Bank

W sobotę od godziny 0.30 do godziny 6.00 nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. W niedzielę od godziny 8.00 do godziny 14.00 nie będzie można płacić kartą w internecie z użyciem 3D-Secure. Mogą również wystąpić chwilowe problemy z aktywacją karty, zmianą limitów oraz zmianą kodu PIN.