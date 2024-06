Wysyp promocji na stacjach paliw. Są warunki

Orlen od 28 czerwca zaczyna wakacyjną promocję dla swoich klientów. Na stacjach paliw płockiego koncernu będzie można zatankować taniej w piątki, soboty i niedziele. Oferty z rabatami na najbliższe dwa miesiące zaproponowały swoim klientom również sieci BP, Shell i Circle K.

Wakacyjna promocja na stacjach Orlenu

Od 28 czerwca, w ramach wakacyjnej promocji, paliwa EFECTA na stacjach Orlen będą sprzedawane taniej o 0,35 zł dla użytkowników programu VITAY. Dla posiadaczy karty dużej rodziny przecena sięgnie 0,45 zł na litrze - podał Orlen w komunikacie prasowym. Promocja będzie obowiązywała w każdy weekend do 1 września.

Jak podano, klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie 400 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Rabat na paliwa będzie można uzyskać łącznie podczas ośmiu tankowań – czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Wskazano, że limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie.

Wakacyjne promocje na BP, Circle K, Shell

BP przekazało, że w tym roku wakacyjna promocja będzie "pod hasłem 'Weekendowe rabaty od bp'". W jej ramach firma zaoferuje klientom "zniżki w wysokości 30 gr/l przy zakupie paliwa podstawowego". Przy czym "promocja realizowana na wszystkich stacjach bp w Polsce skierowana jest do klientów posiadających kartę PAYBACK".

"Promocja trwać będzie w każdy weekend (piątek, sobota, niedziela) przez całe wakacje: od 28 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Weekendowe rabaty 30 gr/l dotyczą paliw podstawowych, dostępnych na stacjach bp (nie obejmują paliw Ultimate i LPG)" - przekazał koncern paliwowy.

Sieć Circle K przekazała w informacji prasowej, że "w ramach akcji 'Summer Stop' klienci będą otrzymywać po dwa vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles, milesPLUS oraz 10 gr/l na LPG SupraGas co dwa tygodnie", przy czym "vouchery zostaną dodane do konta lojalnościowego Circle K EXTRA i będą widoczne w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym po zalogowaniu".

"Jedynym warunkiem, aby skorzystać z oferty, jest przystąpienie do programu lojalnościowego sieci" - podano. Wakacyjna promocja obowiązywać od 1 lipca do 31 sierpnia, a "rabat z voucherami będzie obowiązywał do maksymalnie 50 litrów".

Z kolei Shell przygotował wakacyjne rabaty dla klientów posiadających kartę Shell ClubSmart. Podkreślił, że "liczba tankowań w ramach promocji jest nieograniczona" i "warunkiem jest zatankowanie minimum 10 l paliwa", a "maksymalny jednorazowy zakup objęty zniżką - 60 l".

"Z oferty możesz skorzystać tyle razy, ile tylko zechcesz, przez 7 dni w tygodniu" - dodała sieć.

"Rabat 40 gr/litr na paliwa premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Rabat 20 gr/litr na paliwa Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Rabat 10 gr/litr na paliwo Shell AutoGas" - podała firma Shell.

Dodała, że "akcja promocyjna obowiązuje od 21.06.2024 r. do 15.09.2024 r.".

Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że na koniec 2023 roku było w Polsce 7915 stacji paliw, z czego 1929 należało do Orlenu, 575 - do BP, 460 - do Shella, 409 - do Circle K.

Autorka/Autor:kris/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl