Do 100 tysięcy złotych bez podatku. Zapowiedź ministra

Rząd zapowiada nowe konto oszczędnościowe OKI. Zgromadzone na nim środki mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych do 100 tysięcy złotych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że start programu planowany jest na połowę 2026 roku. Według szacunków MF w ciągu trzech lat na OKI może trafić nawet 100 miliardów złotych.

- Proponujemy Osobiste Konto Inwestycyjne – inwestycje do 100 tysięcy złotych bez podatku. (...) Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych - powiedział Domański.

Domański: około 100 miliardów w ciągu trzech lat

Domański wskazał, że na OKI nieopodatkowane do 100 tys. zł będą tylko nowe środki, tzn. jeżeli ktoś chciałby nie płacić obecnego podatku od zysków kapitałowych musiałby sprzedać posiadane aktywa i wpłacić je na OKI.

Podatek obliczany będzie od średniorocznego stanu rachunku OKI. Stopa opodatkowania stanowić będzie iloczyn rocznej stopy wolnej od ryzyka (rentowność obligacji skarbowych rocznych lub trzyletnich - jest to w trakcie ustalania) i stopy podatku Belki 19 proc.

Dodał, że konto OKI będzie w pełni dobrowolne i nie będzie żadnych ograniczeń czasowych związanych z kwestiami podatkowymi w jego ramach, tzn. brak podatku do 100 tys. zł będzie obowiązywało od początku założenia OKI.

Wypłata możliwa w każdej chwili

- Mechanizm liczenia będzie poddany konsultacjom i stabilność będzie zapewniona w odniesieniu do warunków rynkowych. Średnio powinno być 0,8-0,9 procent - poinformowała dyrektor departamentu w MF, Katarzyna Przewalska, w trakcie briefingu.

W ramach OKI można będzie inwestować w instrumenty dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz fundusze inwestycyjne (akcje, obligacje, ETF i in.).