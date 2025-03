Ograniczenia w 800 plus. "Rozpoczynamy procedurę"

Projekt dotyczący ograniczeń w dostępie do 800 plus dla obcokrajowców jest gotowy - przekazał w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Ocenił, że nie będzie to "bezduszny projekt".

- Rozpoczynamy procedurę rządową, a w kwietniu będzie okazja do zapoznania się ze szczegółami po opublikowaniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak w czwartek na konferencji prasowej w Krakowie, zapytany o etap prac nad zmianami w 800 plus. Dodał, że projekt jest gotowy.

- Został opracowany w MSWiA we współpracy z ZUS - przekazał minister.

Chodzi o to, by świadczenia takie, jak 800 plus były wypłacane obcokrajowcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Nowe zasady wypłaty 800 plus dla obcokrajowców

Według niego w projekcie jest zrealizowana generalna idea, "żeby powiązać wypłatę świadczenia 800 plus z uczestnictwem w polskim systemie składkowo-podatkowym". Podkreślił przy tym, że dokument uwzględnia różne możliwe wrażliwe sytuacje związane np. z samotnym macierzyństwem i innymi sytuacjami losowymi.

- To nie będzie bezduszny projekt, natomiast będzie to projekt, który będzie realizował tę zasadę, że powinno się wypłacać 800 plus tym osobom, które wnoszą pewien wkład do formalnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie - podsumował szef MSWiA.

Podkreślił, że nowe rozwiązania wymagają zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach. - Takie zadanie postawił nam premier, żeby projekt był gotowy w kwietniu i to zadanie wykonamy - wskazał Siemoniak.

Tomasz Siemoniak PAP/Łukasz Gągulski

Apel do rządu i zaniepokojenie Fundacji

W połowie stycznia kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o prace nad zmianą prawa, by świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom, pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Premier Donald Tusk informował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom — również Ukraińcom — którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Z kolei szef KPRM Jan Grabiec przekazał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie w opublikowanym pod koniec stycznia stanowisku wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z próbami wykorzystywania problemów ukraińskich uchodźców do celów politycznych.

Autorka/Autor:Pkarp

Źródło: PAP