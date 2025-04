Stopy procentowe a raty kredytów. O ile mogą spaść?

- Wynika to z faktu, że stawka WIBOR 6M spadła do poziomu 5,76 pierwsze, ale bardzo niewielkie, obniżki rat kredytów hipotecznych możemy zobaczyć już w kwietniu procent, co jest najniższym poziomem od listopada 2023 roku - tłumaczy ekspert.

Jarosław Sadowski zwraca uwagę, że na szybkie obniżki szczególnie mocno liczą zapewne osoby, które zaciągały kredyty w czasie pandemii, gdy stopy procentowe były rekordowo niskie. - Gdyby powyższe prognozy się sprawdziły, to rata takiego kredytu, na kwotę 400 000 złotych i okres 30 lat, spadłaby do końca roku o 310 złotych (z 2 921 złotych do 2 611 złotych). Oczywiście odbywałby się to stopniowo. Dla przykładu obniżka lipcowa (o 0,25 punktu procentowego) może obniżyć ratę o 63 złote - wylicza analityk.