Nowe dowody osobiste już w wakacje. "Obecnie trwają testy"

Nowela trafi teraz do Senatu.

W Sejmie w środę odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 r. Proponowana regulacja od 2 sierpnia br. wprowadzi do warstwy elektronicznej dowodów osób powyżej 12. roku życia drugą obok wizerunku twarzy cechę biometryczną, tj. odciski palców. Do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza.