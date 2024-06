Nawałnice w Polsce. Jak zgłosić szkodę?

"Podczas nawałnicy zabezpiecz mienie. Jeśli musisz je szybko naprawić - zrób to. Ubezpieczyciel zwróci koszty niezbędnych prac. Jeśli to możliwe, fotografuj zniszczenia" - radzi Polska Izba Ubezpieczeń. W 2022 roku średnio połowa budynków w Polsce była ubezpieczona przed powodzią lub silnym wiatrem.

Kluczowe zabezpieczenie mienia

PIU przypomina, że w przypadku nawałnic powinno się zabezpieczyć mienie przed dalszym zniszczeniem. "Jeśli do zabezpieczenia mienia musisz szybko wykonać naprawę – zrób to. Ubezpieczyciel zwróci koszty niezbędnych prac. Pamiętaj o zachowaniu rachunków za naprawy" - podkreślono.

O ile to możliwe, fotografuj uszkodzenia. Wystarczą zdjęcia telefonem komórkowym. "Możesz sprzątać dom i teren wokół domu, ale pozostaw zniszczone przedmioty w jednym miejscu, do czasu przybycia rzeczoznawcy ubezpieczyciela. Nie dokonuj remontów bez konsultacji z ubezpieczycielem" - przekazano.

Dodano, że należy niezwłocznie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. "Przez jego stronę www albo telefonicznie – numer znajdziesz na polisie, u swojego agenta lub na stronie ubezpieczyciela. Przed rozmową przygotuj numer polisy i konta bankowego. Poinformuj ubezpieczyciela o tym, co się dokładnie stało i o tym, czy zrobiłeś/-aś zdjęcia" - napisano w komunikacie.

Jak przygotować się do nawałnicy

Dodatkowo PIU przypomniała, jak przygotować się do przyszłych nawałnic. "Śledź prognozy pogody. Wypatruj zjawisk, które mogą zaszkodzić Twojemu mieniu – burz, ulewnych opadów, silnych wiatrów itd. Stosuj się do alertów RCB. Zabezpiecz rzeczy, które trzymasz na zewnątrz i które może porwać wiatr. Zamknij okna i drzwi. Odłącz od prądu urządzenia RTV. Upewnij się, że twój samochód nie znajduje się w zagłębieniu terenu lub pod drzewami. Jeżeli możesz, zostań w domu" - przekazano.

"Sprawdź swoje ubezpieczenie, a jeżeli go nie masz – koniecznie je zakup. Zwróć uwagę na jego zakres i zadbaj, by obejmowało ono nie tylko mury i stałe elementy w domu, ale także ruchomości (np. duży sprzęt AGD, RTV, meble). Ustal odpowiednią sumę ubezpieczenia, która w skrajnym przypadku pozwoli ci odbudować dom lub kupić mieszkanie o podobnym standardzie. Pamiętaj, że wartość twojego mienia może rosnąć – uwzględnij to przy odnawianiu umowy ubezpieczenia" - napisano.