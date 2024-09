Minister: chcemy zaangażować środki z KPO do programu kredytowego

W planach jest zaangażowanie do programu kredytowego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - przekazał minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Dodał, że pieniędzy na mieszkalnictwo w przyszłym roku może być "bardzo dużo".

Pytany w programie pierwszym Polskiego Radia o "Kredyt na Start", Paszyk podkreślił, że woli mówić o "programie kredytowym". - My za dużo przywiązujemy się do haseł, które gdzieś tam padły. Mamy program kredytowy, a jak on będzie nazwany, to jest drugorzędna sprawa - ocenił.

"Są możliwości wykorzystania środków z KPO"

Jak mówił, według wstępnych szacunków pierwszy rok funkcjonowania programu kredytowego w przyszłym roku kosztowałby nieco ponad 500 mln zł i "nie jest to dominująca kwota ze środków przeznaczonych na mieszkalnictwo w przyszłym roku, w kwocie blisko 4,5 mld zł".

Minister wskazał, że w planach jest zaangażowanie do tego środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Może uda się jeszcze do tego - też nie ukrywam, że na tym skupiam swoje wysiłki - zaangażować jeszcze środki KPO. Więc może tych pieniędzy być na mieszkalnictwo w przyszłym roku naprawdę efektywnie bardzo dużo. Na pewno o 50 procent więcej niż środki przeznaczone na 2024 - zapewnił Paszyk.

Pytany o to, z jakich transz będą pieniądze z KPO, minister odpowiedział, że są "pewne możliwości". - Nie chcę też ujawniać szczegółów, nim to oficjalnie policzymy i uzgodnimy. Natomiast są możliwości wykorzystania środków z KPO też do wspierania mieszkalnictwa. Jestem na etapie dopracowywania szczegółów - powiedział szef resortu.

Środki na budowę mieszkań

Według informacji resortu finansów, w projekcie budżetu na 2025 r. na budownictwo mieszkaniowe przewidziano środki w kwocie 4,28 mld zł, z czego 1,6 mld jest w rezerwach.

W ubiegłym tygodniu szef resortu rozwoju i technologii mówił, że ostateczny podział pieniędzy na programy mieszkaniowe powinien zostać zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Pytany o to, czy kwota 500 mln zł na program #naStart jest wystarczająca, powiedział: - To jest kwota wystarczająca, aby uruchomić program kredytowy, program wsparcia osób, które nie chcą mieszkać w wynajętym mieszkaniu, które nie chcą mieszkania komunalnego.

Zaznaczył wówczas, że obecne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Polsce - na poziomie 8 proc. - jest dwa razy większe od średniej unijnej. Ocenił, że w ramach programu wsparcia rządowego oprocentowanie to spadnie do 4-5 proc., co w realiach miast takich jak Warszawa czy Poznań zaowocuje ratą kredytu niższą od około 800 zł do 1,2 tys. zł.

Minister zapewnił w piątek, że program #naStart nie spowoduje wzrostu cen mieszkań.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: PAP