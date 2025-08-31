Padła główna wygrana w Lotto Plus

W sobotnim losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się skreślić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie zatem do 22 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus udało się zgarnąć główną wygraną. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 30 sierpnia 2025 roku.

W sobotę, 30 sierpnia, w Lotto padły następujące liczby: 14, 30, 32, 36, 40 i 46. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 22 mln zł.

Podczas tego samego losowania padły natomiast 92 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 5490,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Szóstka w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 2, 12, 14, 16, 20 i 21. W przypadku tej gry odnotowano jedną szóstkę o wartości 1 mln zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 2 września, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl