Lotnisko Chopina do weryfikacji

We wtorek odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jednymi z tematów rozmów był stan programu inwestycyjnego CPK i dalszy rozwój portów lotniczych na Mazowszu. Dyskutowano m.in. o przyszłości CPK w kontekście istniejących na Mazowszu portów lotniczych – Lotniska Chopina, Modlina i lotniska w Radomiu.

- Jeśli chodzi o filar lotniskowy, to weryfikujemy prognozy ruchu lotniczego i możliwości obsługi pasażerów przez Lotnisko Chopina. Sprawdzamy możliwości modernizacji tego lotniska i kwestie limitów środowiskowych - poinformował Lasek.

Lotnisko Chopina w Warszawie. Co dalej z jego losem?

- To właśnie ta współpraca jest kluczem do określenia, jaka nowa infrastruktura będzie potrzebna oraz jakie przyjąć harmonogramy inwestycji, tak by żadna ze stron nie wydała nawet jednej złotówki niepotrzebnie - powiedział, cytowany w komunikacie, Czernicki. Zapewnił, że Lotnisko CPK "nie będzie przewymiarowane". - Powinno odpowiadać zapotrzebowaniu ruchu – z odpowiednim zapasem, a jednocześnie z potencjałem rozbudowy i modułowego rozwoju - podkreślił.