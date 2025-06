Złoty słabnie

"Wynik wyborów utonął w nastrojach globalnych"

"Przypominamy, że do uprawnień Prezydenta należy rozwiązanie parlamentu, które możliwe jest w dwóch przypadkach: (1) jeśli projekt budżetu nie trafi do Prezydenta w ciągu 4 miesięcy od jego przedstawienia w Sejmie; (2) w przypadku trzech nieudanych prób powołania rządu. W zakresie polityki gospodarczej kluczowe kompetencje Prezydenta sprowadzają się do wpływu na politykę pieniężną – to na wniosek Prezydenta powoływany jest Prezes NBP (kadencja A. Glapińskiego kończy się w czerwcu 2028), Prezydent powołuje też 3 z 9 członków Rady Polityki Pieniężnej (najbliższe takie powołanie nastąpi jeszcze w tym roku, w grudniu kończy się kadencja C. Kochalskiego, kadencje pozostałych dwóch członków kończą się w lutym 2028)" - wyjaśnili analitycy PKO BP.