Dolar "w największych tarapatach od lat"

Około godziny 17:45 dolar kosztował około 3,62 zł i był w czwartek 0,7 proc. na minusie. Jeśli chodzi o pozostałe główne waluty, to kurs euro wynosił ok. 4,24 (-0,2 proc.), franka szwajcarskiego - ok. 4,53 (-0,04 proc.), a funta brytyjskiego - ok. 4,98 (-0,04 proc.).

Dolar coraz tańszy

Analityk zaznaczył, że nie bez znaczenia jest także powrót do dyskusji o następcy szefa Fed Jerome’a Powella, co może być interpretowane jako sposób nacisku w celu szybszych obniżek stóp procentowych .

Złoty a euro

- Mamy dziś próbę umocnienia złotego i złamanie poziomu 4,24 złotego za euro. Pozytywne dla nas jest to, co się dzieje na rynku eurodolara, gdzie jest próba wybicia się powyżej 1,17. Na ten moment to się udaje, pytanie, czy to będzie ruch trwały. Eurodolar jest najwyżej od września 2021. To sprzyja umocnieniu walut regionu, w tym także złotemu - stwierdził Mateusz Sutowicz, ekonomista ING Banku Śląskiego.