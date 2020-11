"Rząd pozbawia nas pracy, pieniędzy". Branża gastronomiczna protestowała w całej Polsce

"Nasza aktualna sytuacja jest gorsza"

"Nie powinniśmy się dowiadywać o zmianach z dnia na dzień"

Czarna polewka, znana również jako czarnina czy czernina, to zawiesista zupa na gęsim lub kaczym rosole o barwie od brunatnej do brązowej. Wspominał o niej Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" jako znaku odmowy, odrzucenia starań o rękę panny młodej.

- De facto zabroniono nam działalności, bo sprzedaż na wynos to kropla w morzu potrzeb, a równocześnie musimy odprowadzać daniny, przede wszystkim składki na ZUS. Nie jesteśmy w stanie przetrwać. Ktoś, kto nam proponuje 5 tysięcy złotych, nie ma zielonego pojęcia, jakie są faktyczne koszty prowadzenia firmy – to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w przypadku pojedynczej restauracji – powiedział dziennikarzom restaurator Adam Mazurkiewicz.

- Chcielibyśmy wiedzieć, czego możemy się spodziewać, nie powinniśmy się dowiadywać o zmianach z dnia na dzień. Dziewczyna, która musiała po ostatnich obostrzeniach odwołać planowane u mnie i tak już niewielkie wesele, płakała. Nie ma żadnego planu działania, a nie łudźmy się, to nie będą dwa tygodnie, a co najmniej pół roku – dodał.

"Czarna polewka ma wyraz symboliczny"

- Czarna polewka ma wyraz symboliczny. To ostatnia wieczerza branży gastronomicznej, na którą chcemy zaprosić rządzących. Nie jesteśmy zapraszani do żadnych rozmów. Chcemy wiedzieć co z nami będzie, bo gastronomia pada. Oczekujemy, żeby rząd traktował nas poważnie. To jest jednak bardzo wielka grupa ludzi, którzy boją się o swoją pracę, o swoją przyszłość. Chcemy wiedzieć, jakie plany ma wobec nas rząd - powiedział Tomasz Welter z Klubu Szefów Kuchni, protestujący przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy.