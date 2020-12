Zapadła decyzja w sprawie galerii handlowych, hoteli i stoków narciarskich

Od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte zostaną galerie handlowe, z wyjątkiem między innymi sklepów spożywczych i drogerii - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że zamknięte zostaną również hotele na ruch służbowy oraz stoki narciarskie.

Na konferencji prasowej szef MZ powiedział, że kolejna regulacja, która "ma ochronić nas przed trzecią falą epidemii w tym nadchodzącym czasie" dotyczy galerii handlowych. - Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy - powiedział Niedzielski.

Obecnie galerie handlowe działają w najwyższym reżimie sanitarnym, przy czym w sklepach obowiązuje limit - maksymalnie 1 osoba na 15 m2.

Zamknięte hotele i stoki

Szef MZ podczas konferencji prasowej zaznaczył, że "same apele nie pomogą, same apele to za mało". Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono lockdown. - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - ogłosił minister.

Jak dodał, oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamknięte zostaną hotele. - Zamykamy hotele, również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - wskazał.

Hotele będą dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Szef MZ dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.

Obecnie obowiązujące obostrzenia epidemiczne pozwalają na pobyty w hotelach tylko w czasie podróży służbowych. Na terenie ośrodka narciarskiego lub stacji narciarskiej obowiązuje limit osób - maksymalnie jedna osoba na 100 metrów kwadratowych. Limit nie dotyczy "obsługi". Ograniczenia obowiązują do 27 grudnia.

Niedzielski: nie wykluczamy, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie TVN24

Wcześniejsze zapowiedzi

We wtorek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że zarekomenduje surowsze działania w okresie sylwestra i ferii w związku z nadużywaniem formy wyjazdów służbowych.

W środę wicepremier Jarosław Gowin wspomniał o planach zaostrzenia niektórych restrykcji. - Rząd zastanawia się nad zakazaniem podróży służbowych, ale decyzja zostanie ogłoszona jutro. Dziś przedwcześnie jest spekulować - powiedział Gowin.

O tę kwestię był pytany na środowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak wskazał, "jutro minister zdrowia będzie miał konferencję w sprawie dalszych działań związanych z rozwojem pandemii".

Nowe zasady bezpieczeństwa

Na stronie rządowej napisano, że przedłużony zostaje etap odpowiedzialności i wprowadzane są dodatkowe ograniczenia. "Wszystko po to, aby przerwać transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej" - czytamy.

Oto co się zmieni:

- ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych - otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe,

- ograniczenie funkcjonowania hoteli - dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze,

- zamknięte stoki narciarskie,

- infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego,

- 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Restrykcje, które nadal będą obowiązywać:

- zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie),

- ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych,

- ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2,

- udział w zgromadzeniach - max. 5 osób,

- zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji,

- zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki,

- ograniczenie w sklepach - max. 1 os./15m2,

- godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00,

- zamknięte restauracje - wyłącznie na wynos lub dowóz.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes