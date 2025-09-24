"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie" 

24 września 2025, 7:19
Paulina Karpińska
Źródło:
tvn24.pl
Starsi ludzie często padają ofiarami oszustw. Policji nie zawsze udaje się odzyskać skradzione pieniądze
Starsi ludzie często padają ofiarami oszustw. Policji nie zawsze udaje się odzyskać skradzione pieniądzeDariusz Łapiński/Fakty TVN
wideo 2/5
Starsi ludzie często padają ofiarami oszustw. Policji nie zawsze udaje się odzyskać skradzione pieniądzeDariusz Łapiński/Fakty TVN

W internecie pojawiły się fałszywe reklamy z wizerunkiem Jolanty Kwaśniewskiej. - Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa - opowiada była pierwsza dama w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl. - Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu - dodaje.

W ostatnim czasie w internecie pojawiły się materiały rzekomo przedstawiające byłą pierwszą damą, Jolantę Kwaśniewską, zachęcające do zapisywania się do programu rządowego, w ramach którego można otrzymywać 3 tysiące złotych miesięcznie. Materiały są oszustwem i zostały jednak wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ W TVN24+: Nie dasz się oszukać? "Im wystarczy kilkadziesiąt sekund">>>

Oszustwo z użyciem wizerunku Jolanty Kwaśniewskiej

"Państwowy program dla obywateli 50+: Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, jak otrzymywać gwarantowane 3000 zł miesięcznie dzięki krajowemu projektowi energetycznemu. Każdy powinien o tym wiedzieć" – brzmi jedna z fałszywych treści, która była widoczna na Facebooku. Materiał przekierowywał na fałszywą stronę i miał na celu wyłudzenie pieniędzy. 

Fałszywa reklama w social mediach, w której użyto skradziony wizerunek Jolanty KwaśniewskiejBiuro prasowe fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

- To okropne oszustwo - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jolanta Kwaśniewska. Jak podkreśla, cała sytuacja bardzo ją poruszyła. - Nigdy nie zachęcałam do jakichkolwiek inwestycji - zaznacza. - Oburzające jest to, że ktoś w ten sposób wykorzystał mój wizerunek. Szczególnie bulwersujące jest również to, że oszustwo wymierzone jest głównie w osoby starsze, czyli grupę mocno narażoną na różnego rodzaju nadużycia - dodaje. 

Fałszywa reklama w social mediach, w której użyto skradziony wizerunek Jolanty KwaśniewskiejBiuro prasowe fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Chodzi o technologię deepfake, która umożliwia tworzenie fałszywych filmów i nagrań, w których znane osoby rzekomo wypowiadają się lub polecają produkty. Treści te są masowo rozpowszechniane w sieci i mogą wprowadzać odbiorców w błąd bądź prowadzić do wyłudzenia pieniędzy. Najpotężniejszą formą manipulacji jest wykorzystanie wizerunku autorytetu, czyli osób, które wzbudzają zaufanie i automatycznie zwiększają wiarygodność przekazu. 

Fałszywa reklama w social mediach, w której użyto skradziony wizerunek Jolanty KwaśniewskiejBiuro prasowe fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

"Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka"

Jolanta Kwaśniewska opowiedziała tvn24.pl, jak dowiedziała się o oszustwie. O procederze dowiedziała się od córki, która otrzymała informację o kobiecie, która straciła oszczędności, dając się omamić fałszywej reklamie z rzekomym udziałem byłej pierwszej damy. 

- Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka (Aleksandra Kwaśniewska, córka – red.), że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa - wyjaśnia Jolanta Kwaśniewska. - Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu - zaznacza.

Artur Stefaniak, szef biura prasowego fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier", wyjaśnia w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że wiele osób, które zna prezydentową zauważyło, że to fałszywy materiał. 

- Niestety część internautów dała się zwieść, o czym świadczyły choćby komentarze pod postami. Niektórzy uwierzyli w autentyczność nagrania. Sama animacja była przygotowana w sposób bardzo wiarygodny - mówi. 

Jak wyjaśnia, do stworzenia tego materiału wykorzystano obraz z wywiadu, którego rzeczywiście udzieliła była pierwsza dama - podłożono jednak inną treść. - Obraz był tak dopracowany, że zgadzały się nawet ruchy ust z rzekomo wypowiadanymi słowami - wyjaśnia.  

"Działanie jest tu szczególnie istotne"

- Fałszywy materiał krążył na Facebooku. Zgłosiliśmy sprawę, jednak nasze doświadczenia pokazują, że portal zwykle reaguje obojętnie - najczęściej nie odpowiada lub nie dostrzega problemu. Z tego, co wiem, materiał został ostatecznie usunięty, ale oficjalnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy - wyjaśnia Stefaniak. 

- Niestety czujemy się bezradni wobec bierności platform społecznościowych. To nie pierwszy przypadek, z którym mamy do czynienia. Podobna sytuacja dotyczyła też prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Takie materiały wprowadzają w błąd, a skutecznych narzędzi walki z tym zjawiskiem wciąż brakuje - dodaje. 

Jak zaznacza, pierwsza dama mocno przejęła się całą sytuacją. Ma świadomość wagi swojego słowa i tego, że wiele osób kieruje się jej opinią. Kampanie dezinformacyjne docierają do setek tysięcy, a nawet milionów osób, co może prowadzić do strat finansowych lub infekcji komputerów. 

Jolanta Kwaśniewska zgłosiła sprawę na policję i zdecydowała się podjąć kroki prawne. - Nie zostawimy tak tego strasznego oszustwa. Nie pozostaniemy również bierni w tej sytuacji. Myślę, że działanie jest tu szczególnie istotne, gdyż w ten sposób możemy pokazać, że mamy narzędzia do walki z tymi oszustwami - kwituje Jolanta Kwaśniewska.  

Artur Stefaniak zaznacza, że fundacja "Porozumienie bez Barier" rozważa wdrożenie w przyszłym roku programu edukacyjnego dotyczącego dezinformacji. - Pytania w tej sprawie skierowaliśmy też do Ministerstwa Cyfryzacji - dodaje.  

Jak reagować na oszustwa internetowe? 

Adwokatka Joanna Ryczek z kancelarii prawnej GWLEX, zajmująca się sprawą Jolanty Kwaśniewskiej, wyjaśnia w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, jakie kroki prawne może podjąć osoba, która padła ofiarą deepfak'ów

- Intuicyjnym działaniem jest ochrona dóbr osobistych i prawa do wizerunku. Problemem pozostaje jednak to, że zazwyczaj nie wiadomo, kto stoi za naruszeniem - często są to portale działające wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, bez podania realnego adresu, lub fałszywe konta. Bez wsparcia organów ścigania, nie mamy możliwości samodzielnego ustalenia autora takiego wpisu - mówi Joanna Ryczek. 

Dlatego, jak zaznacza, pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie naruszenia do platformy, na której opublikowano treści

- Operator strony, w tym przypadku Meta (właściciel Facebooka – red.), nie ma obowiązku bieżącego monitorowania tego, co jest publikowane przez użytkowników. Odpowiedzialność powstaje z momentem, gdy taka informacja do niego dotrze. Kluczowe jest więc zgłoszenie i wezwanie do usunięcia materiału. Jeżeli platforma odmówi, wówczas aktualizuje się możliwość wystąpienia bezpośrednio przeciwko "właścicielowi" danego portalu - dodaje adwokatka. 

- Drugą drogą jest zgłoszenie sprawy do prokuratury. W zależności od konkretnych okoliczności, możliwe jest wyczerpanie znamion takich czynów zabronionych jak m.in. kradzież tożsamości czy zniesławienie. Zawiadomienie organów ścigania daje dodatkową możliwość wnioskowania o ustalenie danych osoby korzystającej z konkretnego numeru IP. Choć nie daje to stuprocentowej pewności identyfikacji sprawcy - ze względu na np. VPN-y - jest to jedna z najskuteczniejszych dróg ustalenia odpowiedzialnego - wyjaśnia. 

Widzisz oszustwo? Reaguj!

Trzecią drogą, na którą wskazuje adwokatka, jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Wizerunek, podobnie jak imię czy nazwisko, jest daną osobową, a każdy, kto go przetwarza, musi przestrzegać przepisów. Prezes UODO ma obowiązek zająć się taką sprawą i może nakazać zabezpieczenie dostępnych materiałów oraz, w zakresie swojej właściwości, nałożyć na naruszyciela karę finansową. - mówi Ryczek. 

- Możliwe jest również wystąpienie do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń - wskazuje adwokatka. - W praktyce oznacza to, że jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy treści mogą zostać usunięte z internetu - wyjaśnia. 

Jak dodaje, istnieje również ścieżka zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku, gdy fałszywe treści mogą wprowadzać konsumentów w błąd, na przykład w ramach reklamy. 

- Procedury są jednak długie i wymagają czasu, zaangażowania i środków finansowych. Choć coraz więcej osób decyduje się dochodzić swoich praw, wciąż wiele spraw nie jest podejmowanych właśnie ze względu na ich złożoność. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadają zwykle po latach, dlatego szczególnie ważne są działania zabezpieczające podejmowane na początku - zaznacza adwokatka. 

Precedens Rafała Brzoski i Omeny Mensah 

W pierwszej połowie 2024 roku pojawiły się na Facebooku oraz Instagramie fałszywe reklamy wykorzystujące wizerunek Rafała Brzoski - prezesa InPostu - oraz jego żony i prezenterki TVN, Omeny Mensah, w sposób wprowadzający w błąd. 

Na Facebooku pojawiły się fałszywe informacje dotyczące śmierci dziennikarki, faktu, że została pobita przez męża, czy że sama trafiła do więzienia. Deepfake’owa reklama używała jej danych osobowych. 

Z kolei wizerunek Rafała Brzoski wykorzystano w kontekście zachęcania do korzystania z platform inwestycyjnych, sugerując, że są one założone przez niego i gwarantują zyski, co było nieprawdziwe. 

Rafał Brzoska i Omena Mensah zgłosili sprawę m.in. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W sierpniu 2024 prezes tego urzędu wydał postanowienie, aby Meta wstrzymała na terytorium Polski na 3 miesiące wyświetlanie reklam wykorzystujących ich wizerunek w tych fałszywych materiałach. 

W listopadzie sąd (postępowanie cywilne) przyznał zabezpieczenie, w wyniku którego przez rok od decyzji Meta miała zakaz używania ich wizerunków w reklamach tego typu oraz groziły jej kary pieniężne za każdą taką reklamę. 

Mimo że Meta złożyła skargę na decyzję UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), domagając się jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności, finalnie w marcu tego roku ją wycofała. 

Meta z zakazem wyświetlania fałszywych reklam w Polsce. "Mamy pierwsze duże zwycięstwo"Rafał Brzoska komentuje.PAP

Apel o zmiany w prawie 

W minionym tygodniu Mirosław Wróblewski, prezes UODO, skierował do wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego apel o wprowadzenie przepisów, które zapewnią ofiarom fałszywych treści skuteczne i szybkie dochodzenie ochrony swoich praw. 

- Zmiany prawne są konieczne, gdyż technologia deepfake pozwala tworzyć nagrania wideo i audio, które wydają się autentyczne, choć takimi nie są - czytamy w wystąpieniu. - Obecne prawo tylko w pewnym obszarze chroni wykorzystywanie wizerunku - dodano. 

Jak czytamy dalej, "skutki tych nadużyć we współczesnym świecie zdominowanym przez internet i media społecznościowe są niezwykle dotkliwe, identyfikowanie twórców deepfake’ów często bardzo utrudnione, a procedury sądowe trwają zbyt długo". 

Nowe obowiązki dostawców systemów Al w 2026 roku

Redakcja biznesowa tvn24.pl skierowała pytania do Ministerstwa Cyfryzacji, czy pracuje obecnie nad zmianami prawa w tej kwestii. "Przestępstwo kradzieży tożsamości, określone w art. 190a § 2 kodeksu karnego, jest elementem projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który wdraża unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA)" - wyjaśnił resort cyfryzacji w odpowiedzi.

Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, że od 2 sierpnia 2026 roku w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać rozporządzenia o sztucznej inteligencji (AI Act), które nakładają na dostawców systemów AI generujących treści obowiązek, aby wyniki systemu AI zostały odpowiednio oznakowane i były wykrywalne jako sztucznie wygenerowane lub zmanipulowane.

"Podmioty stosujące system AI, który generuje obrazy, treści audio lub wideo stanowiące treści deepfake lub który manipuluje takimi obrazami lub treściami, będą musiały ujawniać, że treści te zostały sztucznie wygenerowane lub zmanipulowane" - wyjaśnił resort cyfryzacji.

Autorka/Autor:

Paulina Karpińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

oszustwoCyberbezpieczeństwo
Pozostałe wiadomości

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Inwestorzy realizowali zyski na akcjach Nvidii po ich mocnym wzroście dzień wcześniej, a prezes Fed Jerome Powell sugeruje, że akcje na amerykańskich giełdach mogą być przewartościowane.

Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy

Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy

23 września 2025, 22:47
Źródło:
Reuters, PAP

Przed Polską systemy kaucyjne wprowadziły między innymi Niemcy, Szwecja czy Holandia. Z kolei we Francji model ten działa częściowo - jedynie w niektórych regionach państwa.

Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne

Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne

23 września 2025, 16:44
Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano główną wygraną w wysokości 120 milionów euro. Padła ona w Niemczech. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 23 września.

Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita

Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita

23 września 2025, 21:25
Źródło:
tvn24.pl

Niemiecki koncern Bosch ogłosił wstrzymanie budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Wartość planowanej inwestycji wynosiła 1,2 miliarda złotych. Decyzja wynika z rosnącej niepewności politycznej i gospodarczej w Europie, która negatywnie wpływa na rynek pomp ciepła w regionie.

Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody

Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody

23 września 2025, 14:46
Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do ośmiu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 23 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rośnie

Kumulacja w Lotto rośnie

24 września 2025, 7:01
Źródło:
tvn24.pl

Według deweloperów można mieszkać nawet pod ścianami. Bo trudno inaczej wytłumaczyć to, że powierzchnię pod nimi doliczają klientom do ceny - napisała we wtorek w serwisie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy. Poinformowała jednocześnie, że Polska 2050 złożyła we wtorek projekt ustawy mający zakazać takiej praktyki.

"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt

"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt

23 września 2025, 18:03
Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Von der Leyen podkreśliła, że Trump słusznie domaga się wstrzymania importu rosyjskiej ropy do Europy, zapowiadając jednocześnie działania zmierzające do realizacji tego celu do końca roku.

Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację

Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację

23 września 2025, 20:29
Źródło:
PAP

Założyciel Oracle - Larry Ellison - może wkrótce przejąć kontrolę nad TikTokiem w USA. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie i pionier rozwoju sztucznej inteligencji. Jego majątek w ostatnim czasie znacznie się powiększył dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na przechowywanie danych.

"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA

"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA

23 września 2025, 17:45
Źródło:
PAP

Tylko 25 procent metanu z polskich kopalń jest wykorzystywana gospodarczo, natomiast reszta tego gazu trafia do atmosfery - przekazała Najwyższa Izba Kontroli. Jak dodała, przy utrzymaniu aktualnego trendu, polskie spółki węglowe mogą zapłacić wielomiliardowe kary już w 2027 roku.

NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami

NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami

23 września 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że osoby składające wniosek o dowód osobisty w aplikacji mObywatel mogą zrobić zdjęcie telefonem. Narzędzie pozwala je właściwie skadrować i sprawdzić, czy spełnia wymogi urzędowe.

Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"

Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"

23 września 2025, 18:40
Źródło:
PAP

Korzystanie z jakichkolwiek powerbanków na pokładzie samolotów Emirates będzie zabronione od 1 października 2025 roku. Pasażerowie podróżujący tymi liniami nadal będą mogli mieć na pokładzie jeden powerbank, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

23 września 2025, 17:05
Źródło:
tvn24.pl

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na zakupy w sieci. Chatboty, takie jak ChatGPT czy Gemini, zaczynają pełnić funkcję doradców, a nie tylko wyszukiwarek. Jak informuje "Rzeczpospolita", e-sklepy ryzykują utratę nawet 70 procent ruchu, jeśli nie dostosują się do tej rewolucji.

Trzęsienie ziemi w handlu internetowym

Trzęsienie ziemi w handlu internetowym

23 września 2025, 14:03
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, że na stole są "wszystkie opcje", by ustabilizować sytuację w Argentynie. Podkreślił też, że Donald Trump ma zaufanie do prezydenta Javiera Milei i jego zespołu ekonomicznego - podał Reuters.

Kłopoty Argentyny. USA gotowe podjąć "zdecydowane i stanowcze" kroki

Kłopoty Argentyny. USA gotowe podjąć "zdecydowane i stanowcze" kroki

23 września 2025, 14:03
Źródło:
Reuters

Od dżungli Panamy po tętniące życiem miasta Wietnamu. Te państwa oferują imigrantom najlepsze połączenie przystępnych cen, przyjaznej atmosfery i wysokiej jakości życia - pisze BBC. Oto ranking najlepszych krajów dla ekspatów.

Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking

Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking

23 września 2025, 16:23
Źródło:
BBC

Jaguar Land Rover przedłużył wstrzymanie produkcji w trzech swoich brytyjskich fabrykach co najmniej do 1 października po cyberataku, który sparaliżował systemy informatyczne firmy. Kryzys uderza również w dostawców, z których część jest zagrożona upadłością - podaje BBC.

Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw

Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw

23 września 2025, 15:45
Źródło:
BBC

Premier Donald Tusk, przemawiając we wtorek na targach Trako w Gdańsku, zaprosił prezesów firm Pesa i Newag do udziału w historycznym przetargu na Koleje Dużych Prędkości. - Rzucam serdeczne wyzwanie, panowie prezesi - powiedział szef rządu. Podkreślił, że rozwój kolei pozostanie priorytetem rządu w najbliższych latach.

"Wykluczam nieobecność". Polskie firmy w grze o kolej

"Wykluczam nieobecność". Polskie firmy w grze o kolej

23 września 2025, 11:33
Aktualizacja: 23 września 2025, 12:19
Źródło:
TVN24, PAP

Z chińskiego portu w Ningbo wyruszył pierwszy kontenerowiec na nowej trasie ekspresowej do Europy - przekazał portal Yicai Global. Szlak wiedzie przez Przejście Północno-Wschodnie i o ponad połowę skraca czas transportu.

Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec

Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec

23 września 2025, 13:23
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z prezeską i dyrektorką do spraw inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat - przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a

Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a

23 września 2025, 11:13
Źródło:
tvn24.pl

Kilku miliarderów i odnoszących sukcesy przedsiębiorców nigdy nie ukończyło studiów - od Billa Gatesa po Marka Zuckerberga. 30-letnia Lucy Guo jest jedną z takich osób. Z tym, że biznesmenka ma dla młodych ludzi jedną radę - opisuje CNBC.

30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę

30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę

23 września 2025, 12:29
Źródło:
CNBC

Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 roku wyniosła 5,5 procent wobec 5,4 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Największy roczny spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sektorze górniczym.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

23 września 2025, 10:02
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W 2024 roku średni wiek, w którym Polacy opuszczali dom rodzinny, wynosił średnio 26,7 lat - wynika z danych Eurostatu. Najszybciej na swoje wyprowadzają się Finowie i Duńczycy, a na końcu stawki plasują się Chorwaci, Słowacy i Grecy.

W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo

W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo

23 września 2025, 12:52
Źródło:
PAP

Amerykański gigant technologiczny Nvidia zainwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI, które zamierza wybudować warte setki miliardów dolarów centra danych oparte na procesorach AI tego producenta układów scalonych - poinformowały w poniedziałek firmy. OpenAI planuje budowę i wdrożenie systemów Nvidia wymagających 10 gigawatów mocy.

"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów

"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów

23 września 2025, 10:15
Źródło:
PAP

Do najbliższej obniżki stóp procentowych najwcześniej może dojść w listopadzie - ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Dodał, że jej skala prawdopodobnie wyniesie 25 punktów bazowych, co uważa za optymalny krok przy obecnej sytuacji gospodarczej Polski.

Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki

Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki

23 września 2025, 9:29
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Zmiany w zarządzie Orlenu. Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak zostali powołani do zarządu Orlenu - poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.

Transfer w Orlenie. Dwóch nowych członków zarządu

Transfer w Orlenie. Dwóch nowych członków zarządu

23 września 2025, 6:56
Źródło:
PAP

W poniedziałek indeksy Wall Street znacząco wzrosły, głównie za sprawą sektora technologicznego. S&P 500, mimo początkowych wahań, osiągnął rekordowy poziom zamknięcia. Optymizm wśród inwestorów podsyciła przede wszystkim inwestycja Nvidii w Open AI, warta około 100 miliardów dolarów. Z kolei obawy w brańży technologicznej wzbudza decyzja Donalda Trumpa.

Historyczny wynik na Wall Street. Gigant technologiczny napędza indeksy

Historyczny wynik na Wall Street. Gigant technologiczny napędza indeksy

23 września 2025, 7:14
Źródło:
PAP, Reuters

Po porażce projektu Izery, prezes spółki ElectroMobility mówi o przyszłości inwestycji w Jaworznie. - To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa, czy i w jakiej formule chce robić ten projekt – stwierdził Tomasz Kędzierski. Spółka - jak mówi prezes - "rozmawia z wiodącymi producentami motoryzacyjnymi". Projekt ma "nie odbiegać istotnie od pierwotnych założeń Izery".

Co po Izerze? "To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa"

Co po Izerze? "To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa"

23 września 2025, 8:35
Źródło:
PAP

Akcje Porsche spadły w poniedziałek najmocniej w historii po tym, jak producent samochodów luksusowych ograniczył swoje plany dotyczące pojazdów elektrycznych - informuje Bloomberg.

Tąpnięcie na akcjach producenta aut. "Kolejny cios dla niemieckiego przemysłu"

Tąpnięcie na akcjach producenta aut. "Kolejny cios dla niemieckiego przemysłu"

22 września 2025, 20:18
Źródło:
Bloomberg, Reuters

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował w poniedziałek, że za działanie TikToka w USA będzie odpowiadać konsorcjum z większościowym udziałem amerykańskich firm. W tym tygodniu prezydent USA Donald Trump ma podpisać rozporządzenie wykonawcze w sprawie transakcji.

Miliony użytkowników i "tysiące miejsc pracy". Oto plan Trumpa

Miliony użytkowników i "tysiące miejsc pracy". Oto plan Trumpa

22 września 2025, 18:48
Źródło:
PAP

Na rynku mieszkaniowym widać stabilizację cen, mimo rekordowo dużej liczby lokali wystawionych na sprzedaż. Jednocześnie rośnie popyt i zainteresowanie kredytami hipotecznymi - wynika z najnowszego raportu PKO BP. Eksperci banku prognozują, że w pierwszej połowie 2026 roku ceny mieszkań mogą lekko wzrosnąć.

Ceny mogą wzrosnąć. Nowa prognoza

Ceny mogą wzrosnąć. Nowa prognoza

22 września 2025, 18:21
Źródło:
PAP