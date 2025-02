Buzek: proszę pamiętać o takim zagrożeniu, które istnieje na kontynencie europejskim

- Chcemy zachować konkurencyjność, dlatego uruchamiamy inwestycje, innowacyjność na ogromną skalę - powiedział w rozmowie z Szymonem Kazimierczakiem z TVN24 BiS były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, odnosząc się do gospodarczej pozycji Europy. Mówił także o sztucznej inteligencji i Zielonym Ładzie.

Buzek o wyzwaniach związanych z konkurencyjnością i AI

- Proszę pamiętać również o takim zagrożeniu, które istnieje na kontynencie europejskim. To jest demografia i rynek pracy - zwrócił uwagę. - My nie mamy dopływu nowych, dużych strumieni siły roboczej, własnych, wynikających z przyrostu naturalnego, który w Europie jest bardzo słaby - podkreślał.

- Musimy również sięgnąć po politykę migracyjną, to znaczy przyjmować na nasz kontynent w przyszłości ludzi, którzy mogą pomóc nam na rynku pracy - zwracał uwagę.

- U nas brakuje jednak pracowników. Wiemy, że mamy bardzo niskie bezrobocie na przykład w naszym kraju. To oczywiście zawsze jest dobrze, jeśli bezrobocie jest niskie, ale równocześnie przedsiębiorcy mają z tym problem - podkreślał.

Stwierdził, że konieczna jest "silna gospodarka, w różnych wymiarach, po to, żeby czuć się bezpiecznie". - Ta gospodarka musi nadrobić inwestycje w dziedzinie innowacyjności, konkurencyjności. One są ogromne. Raport Draghiego (byłego premiera Włoch i byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego - red.) mówi nawet o 700, 800 miliardach euro rocznie, a więc to są wielkie sumy. Możemy je uruchomić, bo również mamy wielkie oszczędności, które nie pracują na rzecz konkurencyjności - mówił.