"Stawiamy na lokalny kontent". Dyskusja o konkurencyjności polskich firm

- Żyjemy w erze wideo, według mnie, według tego, co mówią na rynku - powiedziała Katarzyna Kieli.

"Discovery jest szczególną firmą"

Katarzyna Kieli była też pytana o to, czy polskie produkcje mogą osiągnąć sukces wśród zagranicznej widowni. - Mamy przykład naszych produkcji, które znalazły się na Netflixie, np. produkcja TVN "365 dni", która była jednym z hitów na tej platformie - podkreślała.

- Także eksperymentujemy z tym kontentem Discovery. Od początku roku wystartowaliśmy z globalną platformą Discovery +, która też jest komplementarną platformą do wielkich platform światowych, jak Netflix, czy Disney. My funkcjonujemy na zupełnym rynku gatunku telewizyjnego, czy kontentowego. Wszyscy oni się ścigają w jednym gatunku filmów, czy seriali fabularnych. Discovery+ jest zdecydowanie nastawiony na konent niefabularny, tak zwany real-life entertainment - tłumaczyła.

Dynamiczny rozwój e-commerce

- Już dzisiaj widzimy, że o ile lockdown luzuje się w wielu krajach Europy zachodniej, tam e-commerce hamuje, to jednocześnie w Polsce hamuje w o wiele mniejszym stopniu. To oznacza dla mnie jednoznacznie, że polski e-commerce będzie bardzo szybko gonił czołówkę - ocenił.

- Bardzo często skupiamy się na tej technologicznej emanacji, podczas gdy za cyfryzacją musi stać uzasadnienie biznesowe. Dostęp do najlepszych technologii jest super istotny, aby uzyskać inspirację, to jest coś od czego my zawsze wychodzimy współpracując z naszymi spółkami portfelowymi - powiedział Krzysztof Krawczyk z CVC Capital Partners.