Duże wygrane w Eurojackpot w Polsce
Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 260 milionów złotych. W Polsce padły dwie wygrane trzeciego stopnia o wartości 935 tysięcy złotych. Kolejne losowanie już we wtorek.
W piątek w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5.
Takiego zestawu liczb nie zakreślił żaden z graczy. To oznacza, że w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 260 mln zł.
Wygrane w Eurojackpot i Lotto Plus
Najbliżej rozbicia kumulacji było pięciu graczy - czterech z Niemiec i jeden z Hiszpanii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 446 887 euro.
W Polsce najwyższe były dwie wygrane trzeciego stopnia - po 935 040 złotych.
Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już we wtorek 2 września.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock