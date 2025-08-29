Duże wygrane w Eurojackpot w Polsce

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 260 milionów złotych. W Polsce padły dwie wygrane trzeciego stopnia o wartości 935 tysięcy złotych. Kolejne losowanie już we wtorek.

W piątek w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5.

Takiego zestawu liczb nie zakreślił żaden z graczy. To oznacza, że w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 260 mln zł.

Wygrane w Eurojackpot i Lotto Plus

Najbliżej rozbicia kumulacji było pięciu graczy - czterech z Niemiec i jeden z Hiszpanii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 446 887 euro.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane trzeciego stopnia - po 935 040 złotych.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już we wtorek 2 września.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: tvn24.pl