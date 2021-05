W Elektrowni Bełchatów uruchomiono 6 bloków energetycznych

Po poniedziałkowym awaryjnym wyłączeniu 10 bloków energetycznych elektrowni Bełchatów we wtorek nastąpiło uruchomienie 6 bloków. Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew - podało PGE na Twitterze.

"Dziś nastąpiło uruchomienie 6 bloków energetycznych nr 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew. Uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne" - poinformowała na Twitterze spółka PGE.

Energetyczny koncern ocenił, że obecnie sytuacja w elektrowni stabilizuje się ."Uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne dla specjalistów branżowych zatrudnionych w elektrowni" - wyjaśniono.

Awaria

W poniedziałek po południu, w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektrycznych na stacji rozdzielczej w Rogowcu, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Elektrowni Bełchatów nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych o łącznej mocy około 3900 MW.

Awaria na stacji rozdzielczej w Rogowcu pod Bełchatowem została usunięta w poniedziałek. Nie są jeszcze znane jej przyczyny. Zespół inżynierów i specjalistów cały czas pracuje w elektrowni nad przywróceniem do działania wszystkich wyłączonych awaryjnie bloków energetycznych.

W poniedziałek wieczorem energię elektryczną w bełchatowskiej elektrowni produkował jedynie blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew pod Działoszynem.

O spółkach

PSE to spółka Skarbu Państwa, która jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Odpowiada ona za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE zarządzają ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć i 109 stacjami elektroenergetycznymi.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22 proc. krajowej energii. Moc pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych. Jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni tego typu na świecie.