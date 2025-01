Tusk: to będzie rok przełomu

Rok 2025 będzie rokiem przełomu w polskiej gospodarce, jeśli chodzi o konkurencyjność gospodarki, rokiem przełomu, jeśli chodzi o inwestycje w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność – powiedział w czwartek premier Donald Tusk na konferencji prasowej związanej z rozpoczęciem budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2.

Dziś odbyło się symboliczne otwarcie budowy farmy wiatrowej w Polsce, jednej z największych w Europie, Baltic 2.

- To jest bardzo dobry moment, bardzo dobre miejsce, bardzo dobra okoliczność, żeby dzisiaj z takim pełnym przekonaniem i z wielką dumą i satysfakcją ogłosić, że rok 2025 będzie rokiem przełomu - stwierdził szef rządu.

- Rokiem przełomu w polskiej gospodarce, rokiem przełomu, jeśli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki, rokiem przełomu, jeśli chodzi o realne, prawdziwe, potężne, wielkie inwestycje w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność – dodał podczas konferencji prasowej poświęconej rozpoczęciu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Jak mówił Donald Tusk, "energia to coś, co musi nam zagwarantować bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki".

Premier Donald Tusk podczas uroczystości rozpoczęcia budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 PAP/Radek Pietruszka

Dane GUS o PKB

W czwartek Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek wzrostu PKB w 2024 r.; według GUS wyniósł on 2,9 proc.

Szef rządu, Donald Tusk stwierdził, że jest to "jeden ze znaków przełomu roku 2025". Podkreślił, że informacja ta jest ważna dla przyszłości polskiej gospodarki i jej konkurencyjności, gdyż zeszłoroczny wzrost gospodarczy w Polsce "przekroczył oczekiwania analityków". Zauważył, że oznacza to, iż w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy to "niektórzy (...) zwiesili nos na kwintę", wzrost polskiej gospodarki osiągnął 3,1 proc.

Wskazał, że "mamy poważne powody, żeby twierdzić, że to jest dopiero początek". Przypomniał, że rok 2024 był "trudny z bardzo wielu względów", a 2025 r. będzie "rokiem przełomu". Podsumował, że "2025 będzie polskim rokiem".

Premier Donald Tusk zapowiedział także w trakcie czwartkowej konferencji prasowej przedstawienie "programu Polski jako lidera wzrostu".

- O szczegółach, o tym jak będzie wyglądała Polska gospodarka, jak ten przełom będzie wyglądał, będę rozmawiał ze światem polskiej przedsiębiorczości, biznesu, z ludźmi polskiej gospodarki już niedługo - 10 lutego. W gmachu giełdy (Giełdy Papierów Wartościowych - red.). Także proszę mieć uszy i uszy szeroko otwarte. Ogłosimy ten bardzo ambitny program Polski jako lidera wzrostu - zapowiedział szef rządu.

Tusk: symbolicznie otwieramy wielką inwestycję

Tusk przekazał również, że "dzisiaj symbolicznie otwieramy wielką inwestycję o wartości 30 mld zł i mocy 1,5 GW". - To jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych. Mówimy o największych turbinach na świecie oraz o przyszłości polskiej energii, ponieważ ta wielka inwestycja jest zaledwie częścią gigantycznego projektu w polską energetykę - powiedział.

Dodał, że inwestycja będzie zlokalizowana ok. 40 km od brzegu, więc "nikomu nie będzie przeszkadzała". Wskazał, że dla niego, jako mieszkańca Pomorza jest to "dość ważne". Zapewnił, że inwestorzy pomyśleli o tym, aby "środowisko, walory turystyczne regionu nie ucierpiały ze względu na tę wielką inwestycję".

- Warto sobie uświadomić, że to jest część tego projektu. Do 2040 roku - to wcale nie jest taka daleka perspektywa - myślimy o 18 GW z wiatru - zapowiedział Tusk. Zauważył, że to tak "jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile (produkowałyby - red.) cztery elektrownie jądrowe".

Baltica 2 to projekt morskiej farmy wiatrowej. Inwestycja realizowana jest przez Polską Grupę Energetyczną i Orsted (duńską firmę specjalizującą się w morskiej energetyce wiatrowej, której większościowym udziałowcem jest duński skarb państwa).

Morska część projektu Baltica 2 powstanie w polskiej części Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. Baltica 2 składać się będzie ze 107 turbin o mocy 14 MW każda, które rozmieszczone zostaną na powierzchni ok. 190 km kw. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny na morzu wyniesie ok. 40 km. Turbiny osadzone zostaną na fundamentach w formie monopali. Dla morskiej farmy wiatrowej zbudowane zostaną cztery morskie stacje transformatorowe.

Lądowa część projektu, czyli infrastruktura przyłączeniowa niezbędna do funkcjonowania Baltica 2, zlokalizowana zostanie w miejscowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim. Składać się będzie z lądowej stacji transformatorowej oraz podziemnych linii kablowych, które pozwolą na doprowadzenie energii elektrycznej wyprodukowanej przez morskie farmy wiatrowe do lądowej stacji transformatorowej. Stąd energia elektryczna trafiać będzie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Baltica 2 zasili w zieloną energię około 2,5 miliona gospodarstw domowych. Wartość projektu to ok. 30 mld zł, z czego zaangażowanie Polski (PGE) to ok. 15 mld zł (ok. 6 mld zł pochodzi ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy). To największa dotychczas realizowana inwestycja w naszym sektorze elektroenergetycznym.

Eksploatacja farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2027 roku.

