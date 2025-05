Polska miliarderka i wielka inwestycja na Bałtyku

Spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III odpowiedzialne za budowę dwóch morskich farm wiatrowych zawarły umowy w sprawie kredytów na kwotę około 5,8 miliarda euro (niemal 25 miliardów złotych). Wcześniej kontrolowana przez Dominikę Kulczyk Polenergia oraz norweski Equinor poinformowały, że podjęły ostateczne decyzje w sprawie inwestycji.

W środowym komunikacie giełdowym Polenergia przekazała, że zawarte umowy mają sfinansować poniesione przez obie firmy nakłady na budowę farm wiatrowych.

Spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały umowy po ok. 2,9 mld euro, a okres finansowania ma zawierać czas budowy i kolejne 22 lata. Jednocześnie Polenergia zapewnia wkład własny wynoszący ok. 145 mln euro, choć może zostać zobowiązana do wpłaty dodatkowego kapitału w wysokości maksymalnie 280 mln euro w przypadku, gdy koszty projektu będzie większy lub przepływy w okresie rozruchu będą niższe od zakładanych.

"Ponadto, zgodnie z umowami, spółki projektowe będą miały możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w łącznej wysokości ok. 230 mln euro w przypadku MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz ok. 240 mln euro w przypadku MFW Bałtyk III sp. z o.o." - dodano w komunikacie.

Dwie farmy wiatrowe na Bałtyku

W poniedziałek Polenergia i norweski Equinor poinformowały, że podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne o budowie farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Wartość obu inwestycji - jak informowano wówczas - to ok. 27 mld zł (bez kosztów finansowania), a zainstalowana moc obu farm ma wynieść 1,44 GW. Jak podkreśliła Polenergia, do projektów Bałtyk 2 i 3 wraz z Equinorem zakontraktowała kilkunastu głównych wykonawców, w tym polskie firmy Tele-Fonika Kable i Enprom.

Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to morskie farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej 720 MW każda. Obie farmy powstaną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości ok. 37 km i 22 km od brzegu. Pracować na nich będzie 100 turbin. Ukończenie i pełne uruchomienie obu farm wiatrowych planowane jest na 2028 r.

Dodatkowo powstaną dwie lądowe stacje elektroenergetyczne oraz podziemna linia kablowa o łącznej długości 14 km. Miejsce wyjścia kabli na ląd leży w pobliżu Ustki. Farmy zostaną podłączone do krajowej sieci przesyłowej poprzez stację Słupsk Wierzbięcino. Z kolei w Łebie powstanie z kolei baza operacyjno-serwisowa.

Polenergia i Equinor

Polenergia to polska prywatna grupa energetyczna. Strategicznym projektem realizowanym przez Polenergię jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 GW we współpracy z norweskim Equinor. Od 2005 r. akcje Polenergii są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Największym udziałowcem Polenergii (42,95 proc.) jest spółka Mansa Investments. Ze strony Polenergii wynika, że 100 proc. udziałów w Mansa Investments sp. z o.o. jest pośrednio kontrolowane przez panią Dominikę Kulczyk poprzez spółkę Kulczyk Holding.

Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, córka zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka. "Forbes" jej majątek oszacował na 7,87 mld zł.

Kontrolowany przez rząd Norwegii Equinor to międzynarodowy koncern energetyczny, działa w ponad 20 państwach. Jest jednym z największych operatorów morskich farm wiatrowych, zajmuje się też wydobyciem ropy i gazu na norweskim szelfie.

