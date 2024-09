Czy laptopy dla uczniów przejdą na własność? Ministra komentuje

Czy sprzęt w nowym programie "Cyfrowy uczeń" będzie przechodzić na własność? - Nie, bo jednym z głównych zastrzeżeń do programu 'Laptop dla ucznia', zarówno Komisji Europejskiej, jak i w raporcie NIK-u, jest wyraźnie wskazane, że wiedzieli to nasi poprzednicy, że Krajowy Plan Odbudowy nie pozwala na rozdawanie laptopów na własność - przekazuje w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Barbara Nowacka, ministra edukacji. - To oczywiście jest super fajne, że młodzież ma laptopy w domach, natomiast nie są one wykorzystywane w procesie edukacyjnym - dodaje.

Rząd Morawieckiego zapowiedział w styczniu 2023 roku, że wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy. Chodzi o program "Laptop dla ucznia", który został ostatecznie wygaszony w lutym bieżącego roku.

- Przetarg na zakup laptopów w ramach programu "Laptop dla ucznia" realizowano od października 2022 roku. - Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym - bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy - zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu - wyjaśniał w lutym bieżącego roku podczas konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef MC zapowiedział wtedy uruchomienie programu "Cyfrowy uczeń".

"Utknął w NASK-u"

Jak mówi w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Barbara Nowacka, ministra edukacji, "Cyfrowy Uczeń jest nowym programem, który będzie polegał na inwestycji w transformację cyfrową szkół". - W tej chwili przez rząd rozpatrywana jest polityka transformacji cyfrowej, przygotowana przez Ministerstwo Edukacji - dodaje.

Z programu "Laptop dla ucznia" do magazynu NASK wróciło 15 tysięcy laptopów. Dopytujemy ministrę, jak będą rozdysponowane.

- W najbliższych tygodniach projekt, o którym wspominam pojawi się na rządzie. To dopiero umożliwi nam odpowiedź na pytanie, co z laptopami, w jaki sposób dysponować sprzętem, które utknął w NASK-u przez jakieś niewyobrażalne zaniedbania naszych poprzedników. Oni źle wydali pieniądze, nie przygotowali transformacji, źle policzyli, ile jest szkół, ile jest potrzeb - odpowiada Nowacka.

Czy sprzęt będzie przekazywany własność?

Barbara Nowacka pytana, czy nowy sprzęt w programie "Cyfrowy uczeń" będzie przekazywany na własność, "na zawsze", odpowiada, że "nie, bo jednym z głównych zastrzeżeń do programu 'Laptop dla ucznia', zarówno Komisji Europejskiej, jak i w raporcie NIK-u, jest wyraźnie wskazane, że wiedzieli to nasi poprzednicy, że KPO nie pozwala na rozdawanie laptopów na własność".

- Wiedzieli, że nie można rozdać laptopów na własność, a rozdawali je na własność. Trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest efekt edukacyjny. Badamy w ilu szkołach laptopy rozdane dzieciom są efektywnie wykorzystywane. Muszę powiedzieć, że właściwie nie są. Dlatego, że często trafiały do domów. To oczywiście jest super fajne, że młodzież ma laptopy w domach, natomiast nie są one wykorzystywane w procesie edukacyjnym - podkreśla ministra.

Jak wyjaśnia, "brak polityki cyfrowej oznaczał, że dzieci dostały laptopy i nie było pomysłu, jak je wykorzystać w szkole". - Natomiast dziś doposażenie pracowni informatycznej zarówno w sprzęt, jak i w oprogramowanie jest absolutnym priorytetem. Tak, żeby młodzież mogła korzystać z nich korzystać w szkole - dodaje Nowacka.

Autorka/Autor:Joanna Rubin-Sobolewska

Źródło: tvn24.pl