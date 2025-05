Setki hektarów pod wielką inwestycję, trwają rozbiórki budynków

Spółka przekazała, że równolegle do PDN - od jesieni 2024 r. - nabywa nieruchomości w ramach Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (KPDN), który obejmuje fragmenty kolejowego "Y", a dokładnie połączenie Warszawa - CPK - Łódź. Do tej pory w programie tym zarejestrowano zgłoszenia dla 190 działek, co stanowi 95 proc. wszystkich, jakie kwalifikują się do udziału w programie. Protokoły uzgodnień podpisano natomiast dla 96 działek, czyli dla ponad 50 proc. uprawnionych do zgłoszenia do programu. W sumie do tej pory w KPDN zrealizowano kilkanaście transakcji.