Co dalej z zamrożeniem cen prądu? Ministra zabiera głos

- Na koniec lipca spółki złożą wnioski taryfowe, będzie przegląd taryf i wtedy zadecydujemy, jak będą wyglądać osłony - stwierdziła Hennnig-Kloska. Jak dodała, spodziewa się, że zaproponowane przez spółki energetyczne taryfy nie zejdą do "progu ustawowego" i w takim przypadku będzie proponowała rządowi przedłużenie osłon i sfinansowanie ich z pieniędzy na osłony, oszczędzonych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku.

Zamrożone ceny prąduvdo 30 września

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do 30 września mają prawo korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto. Z kolei do końca lipca tzw. sprzedawcy z urzędu muszą złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski z propozycjami taryf, które obowiązywałyby po 30 września.