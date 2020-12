Miał być "kamień milowy", jest unieważnione postępowanie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

W połowie listopada spółka poinformowała, że trzy konsorcja złożyły oferty w postępowaniu na wykonawcę master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego. "To postępowanie to jeden z kamieni milowych potrzebnej Polsce inwestycji, jaką jest CPK" - mówił, cytowany w komunikacie, Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK.