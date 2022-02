Obowiązkowe deklaracje dla właścicieli domów. Liczba wpisów "systematycznie wzrasta"

Trwa składanie oświadczeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Liczba złożonych deklaracji zbliża się do 2 milionów - wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). Jako źródło ciepła i spalania paliw najczęściej wskazywany jest kocioł na węgiel, drewno lub pellet.

Właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Z najnowszych danych Urzędu wynika, że w poniedziałek liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw wynosiła 1 948 911. Dla porównania jeszcze pod koniec grudnia 2021 roku złożonych było 672 609 deklaracji. Według GUNB ich liczba "systematycznie wzrasta, średnio o 40 000 deklaracji dziennie".

Liczba deklaracji gunb.gov.pl

Większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych - 1 882 883, natomiast deklaracji dla budynków niemieszkalnych jest 66 028. Urząd przekazał, że dominują również deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie, 1 740 698 deklaracji złożyli właściciele lub współwłaściciele budynków, podczas gdy ta liczba w przypadku zarządców wynosi 141 902. Nie podano odpowiedzi w 66 311 przypadkach.

Jeżeli chodzi o źródło ciepła i spalania paliw dominuje kocioł na paliwo stałe, np. węgiel, drewno, pellet. Taka informacja znalazła się na 1 113 929 deklaracjach. Ponadto często wskazywane są m.in. kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy oraz kominek gazowy - 598 644 deklaracje.

gunb.gov.pl

Najwięcej deklaracji wśród gmin, które mają powyżej 50 tys. punktów adresowych, złożono w Warszawie. Z danych wynika, że 20 697 z 127 722 wszystkich punktów adresowych złożyło co najmniej 1 deklarację, co oznacza 16-proc. poziom wypełnienia bazy CEEB. Podium uzupełniają Kraków i Poznań ze wskaźnikiem na poziomie odpowiednio 14 i 12 proc.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy trzeba go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

CEEB - kara za niezłożenie deklaracji w terminie

Pełniąca obowiązki główna inspektor nadzoru budowlanego Dorota Cabańska wskazywała niedawno w rozmowie w TVN24, że choć na złożenie większości deklaracji jest pięć miesięcy, to pośpiech może się opłacać. - W przypadku, kiedy ubiegamy się o dodatek osłonowy, to warunkiem, aby go uzyskać (w wyższej kwocie - red.), jest złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - mówiła Cabańska.

Za brak deklaracji do CEEB na czas grozi grzywna do 500 złotych.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes