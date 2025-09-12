O jej torebkach z bursztynem marzyło wiele Polek. "Zostałam z niczym"

Bożena Batycka przez lata tworzyła markę, która dla wielu Polek była synonimem luksusu. Wiele lat po dramatycznym rozstaniu z firmą, w której była projektantką i prezeską, postanowiła opowiedzieć swoją historię. - Ludzie, którzy ze mną obcują wiedzą jaka jestem, jak łatwo jest mnie owinąć wokół palca - mówiła w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Gościnią programu "Dzień dobry TVN" była Bożena Batycka, niegdyś znana projektantka w firmie Batycki, którą założył jej teść. Pracę w firmie rozpoczęła w 1989 roku, a od 1997 roku była projektantką kolekcji galanterii skórzanej i biżuterii domu mody Batycki. O torebkach jej projektu marzyły kiedyś wszystkie Polki. Była wymieniana wśród najbardziej wpływowych kobiet biznesu i mody. Batycka przez wiele lat była także prezeską firmy. Jednak straciła wszystko.

- Umiałam się otrząsnąć z tego dramatu. Tragicznej sytuacji, która odebrała mi poczucie bezpieczeństwa. Poczucie sensu życia - powiedziała na antenie TVN w programie "Dzień Dobry TVN" Bożena Batycka.

"Do tego mnie namówili strasząc różnymi okropnościami"

Jak wyjaśniła firma w 2015 roku "wpadła w tarapaty". - Miała duże problemy finansowe, o czym ja oczywiście dowiedziałam się ostatnia - powiedziała Batycka. Jak dodała, wówczas ponownie włączyła się w prowadzenie firmy. - Wcześniej się już wycofywałam. Już nie dawałam rady. I pozostawiłam trzy menadżerki, które zarządzały firmą - zaznaczyła.

- One odpowiadały za wszystko - powiedziała. - Ja w tej przestrzeni biznesowej się kompletnie nie znajduję. To nie jest mój film. Ja jestem projektantką - byłam osobą od marketingu - dodała gościni programu "Dzień Dobry TVN".

- Efekt był taki, że w 2015 roku w zasadzie została tylko jedna z tych zarządzających osób, która dobrała - za moją zgodą, pana, który miał zrestrukturyzować firmę - wyjaśniła.

- Tak zrestrukturyzował firmę za pieniądze firmy, że firma stała się własnością tej pani (menadżerki - red.) - dodała. - Mało tego, również zażądała mieszkania - zaznaczyła, wyjaśniając, że "wszystko zapisała faktycznie na nią notarialnie". - Do tego mnie namówili strasząc różnymi okropnościami - powiedziała.

Jak wyjaśniła "została z niczym". Przegrała wszystkie sądowe sprawy. - Podstępnie mnie nakłoniono do przeróżnych działań i sąd uważa, że to jest w porządku - powiedziała. - Ja byłam pewna, że wygram w sądzie. Że są na to wystarczające dowody - powiedziała.

Firma nadal istnieje na rynku. Jednak Bożena Batycka nie ma z nią już nic wspólnego. Zapytana, czy to, co się wydarzyło, jednak nie pozwoliło uratować - wówczas bardzo zadłużonej, marki, odpowiedziała, że "tak, ale można było to zrobić ze mną. A zrobiono to beze mnie".

"Wiele osób mi mówi 'ale przecież to ty się do tego przyczyniłaś'"

Jak mówiła dalej Batycka, była bardzo ufna, ale też w tym czasie chorowała. - Chodzi mi o to, że wiele osób mi mówi "ale przecież to ty się do tego przyczyniłaś" - powiedziała.

- Tak, to prawda. Ale proszę wziąć pod uwagę moją osobowość, moją naturę - dodała. - Ludzie, którzy ze mną obcują wiedzą jaka jestem, jak łatwo jest mnie owinąć wokół palca - powiedziała Batycka.

Dodała, że w tym czasie, oprócz niej, chorował także jej syn, który finalnie zmarł. - A jak choruje dziecko, to matka wariuje. Matka traci rozum. Przede wszystkim się skupia na tym, żeby pomóc swojemu dziecku - zaznaczyła.

O swoim życiu opowiedziała teraz w napisanej wraz z Magdaleną Kuszewską książce "Batycka. Gorzki smak sukcesu", która ukazała się właśnie nadkładem Wydawnictwa Otwartego.

Batycka o otrząśnięciu się z dramatu

Zapytana o podniesienie się po porażce mówi, że "to jest proces". - Jak dotykają nas straszne rzeczy, to jesteśmy w czarnej dziurze. Otacza nas smoła. Nie widzimy nic. Nie widzimy sensu życia - powiedziała. - I tak było. Na pewno - dodała.

- A potem jest życie. Potem to życie nakazuje ruszyć się - zaznaczyła.

Wyjaśniła, że obecnie mieszka z drugim synem, który cierpi na depresję dwubiegunową, w maleńkim mieszkanku w Redłowie.

Autorka/Autor:pkarp/ams

Źródło: TVN