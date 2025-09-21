"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"

21 września 2025, 12:02
Źródło:
PAP
Agencja Moody's zasygnalizowała, że konflikt między rządem a prezydentem negatywnie wpływa na gospodarkę i stabilność kraju - ocenił główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Z kolei Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion ostrzegł, że bez ograniczenia deficytu i długu publicznego Polsce grozi obniżka ratingu już w przyszłym roku.

Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie utrzymała długoterminowe ratingi Polski na poziomie A2.

Rating Polski może być się pogorszyć

Według głównego ekonomisty ING Banku Śląskiego Rafała Beneckiego ocena Moody’s świadczy o tym, że Agencja "wyjątkowo tolerancyjnie" przyjmuje fakt, iż kolejne prognozy fiskalne są coraz gorsze - rośnie deficyt i dług publiczny. - To powoduje obniżkę perspektywy, ale, jak widzimy, niekoniecznie musi prowadzić do obniżki ratingu - wskazał.

Benecki zaznaczył jednak, że obniżenie oceny ratingowej Polski może nastąpić w kolejnych latach, jeśli politykom nie uda się zapanować nad wydatkami. Zwrócił uwagę, że zbliżająca się kampania wyborcza związana z wyborami do parlamentu w 2027 r. nie będzie służyć polityce oszczędności, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia ratingu.

- Myślę, że agencja wysłała mocny sygnał do polityków, że brak współpracy między rządem i prezydentem nie służy ani gospodarce, ani państwu - powiedział.

Ocenił, że zmiana perspektywy ratingowej Polski ze stabilnej na negatywną to "żółta kartka dla polityków" i sygnał, że "czas socjalnej bonanzy się skończył".

Ekonomista zauważył, że na ocenę Moody’s nie wypłynęła znacząco sytuacja geopolityczna. - Wygląda na to, że dopiero duże ataki mogą wpłynąć na obniżenie naszej wiarygodności kredytowej lub ryzyka inwestycyjnego - uznał ekonomista.

Według Beneckiego, na podtrzymanie przez Agencję długoterminowego ratingu Polski na poziomie A2 wpływ ma wysoka siła gospodarcza kraju przejawiająca się m.in. we wzroście realnego PKB o prawie 3 proc. - Cały czas rośniemy szybciej niż nasi sąsiedzi, zwłaszcza w porównaniu z Węgrami czy Rumunią - zauważył.

Ekonomista dodał jednak, że do utrzymania tego wzrostu, poza inwestycjami w sektor publiczny finansowanymi ze środków krajowych i unijnych, niezbędne jest zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw.

- Dzisiejsza patriotyczna polityka gospodarcza powinna opierać się nie tyle na socjalu, ile na wsparciu przedsiębiorstw, które muszą się rozwijać, by gospodarka polska mogła dalej szybko rosnąć i finansować wydatki zbrojeniowe - stwierdził.

Brak porozumienia, a ograniczanie długu

- Zmieniając perspektywę na negatywną, Moody’s dał do zrozumienia, że brak porozumienia między rządem a prezydentem, utrudnia konsolidowanie finansów publicznych, utrudnia ograniczanie zadłużenia - ocenił analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.

Przypomniał, że jeszcze w marcu br. Agencja spodziewała się stopniowej konsolidacji fiskalnej od 2026 r. i stabilizacji zadłużenia na poziomie około 60 proc. PKB do 2030 r.

- Tymczasem z najnowszych prognoz analityków bankowych wynika, że deficyt sektora finansów publicznych zarówno w 2025 roku, jak i później, będzie wyższy od marcowych oczekiwań Moody’s - wskazał. W jego ocenie dług publiczny Polski w 2026 roku przebije 66 procent PKB, co może oznaczać obniżkę ratingu, jeżeli rząd i prezydent nie zrobią nic w kierunku ograniczenia deficytu i długu.

- Analitycy Moody’s obawiają się, że prezydent może wetować różne propozycje rządowe, zmierzające do ograniczenia dziury budżetowej - wyjaśnił Kuczyński.

Ekonomista zauważył też, że mimo rosnącego zadłużenia, Polska nie została objęta procedurą nadmiernego deficytu, którą Komisja Europejska wszczyna wobec nadmiernie zadłużone krajów.

- Wynika to z faktu, że część wydatków, które Polska ponosi na zbrojenia, nie jest ujmowana przez Unię Europejską w całkowitym zadłużeniu do PKB - powiedział.

Ministerstwo Finansów komentuje decyzję

Ministerstwo Finansów, komentując rating Moody’s, zwróciło uwagę, że Agencja swoją decyzję uzasadniła wysoką siłą gospodarczą kraju. Dodano, że "profil kredytowy Polski korzysta ze wciąż umiarkowanego obciążenia długiem publicznym w połączeniu z solidnymi wskaźnikami zdolności kredytowej".

Według resortu decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Ministerstwo dodało też, że Moody’s prognozuje znacznie większe deficyty budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządów przy jednoczesnym opóźnieniu stopniowej konsolidacji fiskalnej, która rozpocznie się w 2026 r. Według MF, "ryzyko wynika przede wszystkim z impasu między rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w dalszej perspektywie".

Agencje ratingowe oceniają Polskę

Rating to ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody's i S&P.

Obecny rating Polski według S&P to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

W pierwszym tygodniu września również agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną. Ocena jest na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Pogorszenie perspektywy miało wynikać m.in. ze zwiększonego deficytu budżetu państwa w latach 2024 - 2025.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's. Oceny kredytowe Polski Fitch i S&P są o jeden poziom niższe niż Moody's.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators/Shutterstock

