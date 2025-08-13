Protestują, bo turyści odkryli lokalny sekret

13 sierpnia 2025
Wenecjanie są poirytowani i protestują. Znowu też mówią o "inwazji" turystów, którzy odkryli lokalny sekret. W mediach społecznościowych nagłośniono informację o taniej przeprawie gondolą na drugi brzeg Canal Grande. Turyści wolą zapłacić dwa euro niż kilkadziesiąt, a mieszkańcy miasta pieklą się na kolejki.

O irytacji mieszkańców Wenecji, którzy muszą czekać w kolejce z turystami, by przedostać się na drugi brzeg, poinformował dziennik "La Repubblica".

Rejsy gondolą irytują mieszkańców Wenecji

W historycznym centrum miasta gondolierzy świadczą publiczną usługę przewozu na krótkim odcinku Canal Grande. Rejs trwa kilka minut.

Mieszkańcy miasta płacą za to 70 eurocentów, a wszyscy pozostali 2 euro.

Canal GrandeShutterstock

Jedna z największych atrakcji Wenecji

Turyści, którzy nie chcą płacić kilkudziesięciu euro za rejs gondolą, wybierają tę tanią opcję. Jak odnotowano, stała się ona jedną z największych atrakcji, promowaną przez influencerów.

W rezultacie na nabrzeżu, z którego odpływają weneckie łodzie, ustawiają się długie kolejki, w których mieszkańcy czekają z tłumami turystów.

Władze miejskie zwiększyły częstotliwość rejsów.

