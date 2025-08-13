Protestują, bo turyści odkryli lokalny sekret
Wenecjanie są poirytowani i protestują. Znowu też mówią o "inwazji" turystów, którzy odkryli lokalny sekret. W mediach społecznościowych nagłośniono informację o taniej przeprawie gondolą na drugi brzeg Canal Grande. Turyści wolą zapłacić dwa euro niż kilkadziesiąt, a mieszkańcy miasta pieklą się na kolejki.
O irytacji mieszkańców Wenecji, którzy muszą czekać w kolejce z turystami, by przedostać się na drugi brzeg, poinformował dziennik "La Repubblica".
Rejsy gondolą irytują mieszkańców Wenecji
W historycznym centrum miasta gondolierzy świadczą publiczną usługę przewozu na krótkim odcinku Canal Grande. Rejs trwa kilka minut.
Mieszkańcy miasta płacą za to 70 eurocentów, a wszyscy pozostali 2 euro.
Czytaj także: Urlopowy plan runął. Nie zawsze ty za to zapłacisz
Jedna z największych atrakcji Wenecji
Turyści, którzy nie chcą płacić kilkudziesięciu euro za rejs gondolą, wybierają tę tanią opcję. Jak odnotowano, stała się ona jedną z największych atrakcji, promowaną przez influencerów.
W rezultacie na nabrzeżu, z którego odpływają weneckie łodzie, ustawiają się długie kolejki, w których mieszkańcy czekają z tłumami turystów.
Władze miejskie zwiększyły częstotliwość rejsów.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock