Wyciek danych klientów giganta. Trwa dochodzenie

Do incydentu doszło 16 lipca br., gdy nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do zewnętrznego systemu CRM działającego w chmurze, wykorzystywanego przez Allianz Life Insurance Company of North America - podała firma w oświadczeniu dla BBC.

Uzyskali dane klientów

Ubezpieczyciel poinformował, że podjął natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków ataku oraz zawiadomił FBI. Zaznaczono, że nie ma dowodów na to, by hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznych systemów firmy, w tym do systemu obsługi polis.